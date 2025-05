Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai fa doppietta nella giornata di sabato 17 maggio 2025 negli ascolti auditel. Nel weekend dell’Eurovision 2025, infatti, la tv di Stato ottiene il successo in prima serata col Festival di Basilea vinto dall’Austria, riuscendo a mettersi davanti a Mediaset. In Prime Time vince Striscia la Notizia (Canale5), ma tra preserale con L’Eredità e l’Eurovision Song Contest Rai1 ottiene il pienone. Sul podio anche Corro da te (Canale5) e Animali Fantastici (Italia1) in prima serata. Risultati positivi anche per F.B.I (Rai2), Sapines (Rai3), Le ali della libertà (Rete4), In altre parole (La7), 4 Ristoranti (Tv8) e Accordi & Disaccordi (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 17 maggio: chi ha vinto tra Eurovision 2025, Corro da te e In altre parole

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai1, Eurovision Song Contest : 4.756.000 spettatori (33.9%);

: 4.756.000 spettatori (33.9%); Canale5, Corro da te : 1.639.000 spettatori (10.6%);

: 1.639.000 spettatori (10.6%); Italia1, Animali fantastici – I segreti di Silente: 944.000 spettatori (6.1%).

Fuori dal podio:

Rai2, F.B.I. : 792.000 spettatori (4.4%);

: 792.000 spettatori (4.4%); Rai2, F.B.I. International : 666.000 spettatori (4%);

: 666.000 spettatori (4%); Rai3, Sapiens – Un Solo Pianeta : 452.000 spettatori (2.9%);

: 452.000 spettatori (2.9%); Rete4, Le ali della libertà : 690.000 spettatori (4.7%);

: 690.000 spettatori (4.7%); La7, In Altre Parole :893.000 spettatori (5.3%);

:893.000 spettatori (5.3%); Tv8, 4 Ristoranti : 327.000 spettatori (1.9%);

: 327.000 spettatori (1.9%); Nove, Accordi & Disaccordi: 423.000 spettatori (2.7%).

Francesca Manzini, conduttrice di Striscia al posto di Michelle Hunziker

I dati dell’access prime time: i numeri di Striscia la notizia

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, Striscia la notizia : 2.486.000 spettatori (14.5%);

: 2.486.000 spettatori (14.5%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 1.287.000 spettatori (7.7%)

: 1.287.000 spettatori (7.7%) Rete4, 4 di Sera Weekend: 768.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 824.000 spettatori (4.8%) nella seconda parte.

Ai piedi del podio:

Rai2, TG2 Post : 495.000 spettatori (2.9%);

: 495.000 spettatori (2.9%); Rai3, Un Alieno in Patria : 717.000 spettatori (4.5%);

: 717.000 spettatori (4.5%); Tv8, 4 Ristoranti : 384.000 spettatori (2.3%);

: 384.000 spettatori (2.3%); Nove, Fratelli di Crozza: 402.000 spettatori (2.5%)

Gli ascolti tv del preserale: i numeri de L’Eredità

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 2.809.000 spettatori (21.1%);

: 2.809.000 spettatori (21.1%); Canale5, Caduta Libera : 2.227.000 spettatori (17.8%);

: 2.227.000 spettatori (17.8%); Rai3,TGR: 2.164.000 spettatori (16%).

Fuori dal podio:

Rai2, Coppa Italia Femminile con la finale Juventus-Roma segna 376.000 spettatori con il 3.2%.

con la finale Juventus-Roma segna 376.000 spettatori con il 3.2%. Italia1, Studio Aperto Mag : 376.000 spettatori (3.2%);

: 376.000 spettatori (3.2%); Italia1, C.S.I. Miami : 523.000 spettatori (3.7%);

: 523.000 spettatori (3.7%); Canale5, Caduta Libera – Le 10 Botole : 1.678.000 spettatori (15.2%)

: 1.678.000 spettatori (15.2%) Rai3, Blob : 865.000 spettatori (5.8%);

: 865.000 spettatori (5.8%); Rete4, La Promessa : 765.000 spettatori (5.3%);

: 765.000 spettatori (5.3%); La7, Famiglie d’Italia : 157.000 spettatori (1.3%);

: 157.000 spettatori (1.3%); Tv8, Paddock Live Show : 209.000 spettatori (1.7%);

: 209.000 spettatori (1.7%); Nove, Little Big Italy: 266.000 spettatori (2.2%).