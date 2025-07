Ascolti tv ieri sabato 19 luglio chi ha vinto tra Dalla strada al palco, Ciao Darwin e Il pesce innamorato

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Niente tris per la Rai nella giornata di sabato 19 luglio per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, hanno premiato la tv di Stato nel preserale con Reazione a Catena su Rai 1 (che ha fatto meglio di Caduta libera) e in prima serata con Dalla strada al palco (Rai1) che ha battuto Ciao Darwin (Canale 5). Nell’access prime time, invece, La ruota della fortuna ha superato Techetecheté TopTen. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv ieri 19 luglio: chi vince tra Dalla strada al palco e Ciao Darwin

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Dalla strada al palco : 1.630.000 spettatori (16%);

: 1.630.000 spettatori (16%); Canale5, Ciao Darwin : 1.258.000 spettatori (13.9%);

: 1.258.000 spettatori (13.9%); Rai2, Notti di bugie: 714.000 spettatori (6.2%).

Fuori dal podio:

Italia1, Jurassik Park – Il mondo perduto : 660.000 spettatori (6.2%);

: 660.000 spettatori (6.2%); Rete4, Il pesce innamorato : 515.000 spettatori (4.6%);

: 515.000 spettatori (4.6%); La7, Atlantide Files : 322.000 spettatori (3.7%);

: 322.000 spettatori (3.7%); Rai3, I ragazzi delle scorte : 319.000 spettatori (2.6%) nella prima parte e 227.000 spettatori (2.1%) nella seconda;

: 319.000 spettatori (2.6%) nella prima parte e 227.000 spettatori (2.1%) nella seconda; Tv8, RDS Summer Festival 2025 : 256.000 spettatori (2.9%);

: 256.000 spettatori (2.9%); Nove, Faking It – Bugie Criminali: 232.000 spettatori (2.5%).

Su Rete 4 è stato trasmesso Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni.

I dati dell’access prime time: i numeri di Techetechetè

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Techetechetè Top Ten : 2.180.000 spettatori (17.7%);

: 2.180.000 spettatori (17.7%); Canale5, La ruota della fortuna : 3.093.000 spettatori (25.2%);

: 3.093.000 spettatori (25.2%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 830.000 spettatori (6.8%).

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 717.000 spettatori (5.8%);

: 717.000 spettatori (5.8%); Rete4, 4 di Sera Weekend : 694.000 spettatori (5.7%) nella prima parte e 594.000 spettatori (4.8%) nella seconda;

: 694.000 spettatori (5.7%) nella prima parte e 594.000 spettatori (4.8%) nella seconda; Rai2, TG2 Post : 443.000 spettatori (3.6%);

: 443.000 spettatori (3.6%); Rai3, Sapiens Files : 385.000 spettatori (3.1%);

: 385.000 spettatori (3.1%); Tv8, 4 Ristoranti : 341.000 spettatori (2.8%);

: 341.000 spettatori (2.8%); Nove, Little Big Italy: 150.000 spettatori (1.2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.568.000 spettatori (23.5%);

: 2.568.000 spettatori (23.5%); Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.830.000 spettatori (20.2%);

: 1.830.000 spettatori (20.2%); Rai3, TGR: 1.553.000 spettatori (13.9%).

Fuori dal podio:

Canale5, Caduta Libera : 1.513.000 spettatori (14.9%);

: 1.513.000 spettatori (14.9%); Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.179.000 spettatori (14%);

: 1.179.000 spettatori (14%); Rete4, La Promessa : 711.000 spettatori (6%);

: 711.000 spettatori (6%); Rai3, Blob : 539.000 spettatori (4.5%);

: 539.000 spettatori (4.5%); Rai2, Blue Bloods : 510.000 spettatori (4.4%);

: 510.000 spettatori (4.4%); Italia1, C.S.I. Miami : 421.000 spettatori (3.7%);

: 421.000 spettatori (3.7%); Rai2, The Rookie : 397.000 spettatori (4.1%);

: 397.000 spettatori (4.1%); Italia1, Studio Aperto Mag : 341.000 spettatori (3.7%);

: 341.000 spettatori (3.7%); Tv8, 4 Hotel : 271.000 spettatori (2.7%);

: 271.000 spettatori (2.7%); Rai2, TGSport Sera : 261.000 spettatori (3.2%);

: 261.000 spettatori (3.2%); Rai2, Radio 2 Social Club Estate : 225.000 spettatori (2.7%);

: 225.000 spettatori (2.7%); La7, Famiglie d’Italia : 117.000 spettatori (1.2%);

: 117.000 spettatori (1.2%); Nove The Cage: 89.000 spettatori (0.9%);