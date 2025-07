Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati denunciati per tentato furto aggravato dopo essere stati sorpresi dalla Polizia di Stato mentre cercavano di smontare grondaie in rame da una villa abbandonata. L’intervento è avvenuto nella serata di ieri a Asti, in località Quarto d’Asti, grazie alla segnalazione tempestiva di un cittadino che ha notato movimenti sospetti. Gli agenti hanno colto i ladri sul fatto, impedendo la consumazione del reato.

La segnalazione decisiva di un cittadino attento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando un residente di Asti, dalla propria camera da letto, ha percepito rumori insoliti e voci provenienti da una villa situata di fronte alla sua abitazione, nella zona di Quarto d’Asti. Insospettito dalla situazione, l’uomo ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, fornendo una descrizione dettagliata di quanto stava accadendo.

L’intervento delle Volanti e la scoperta dei ladri

Ricevuta la segnalazione, le Volanti della Questura di Asti si sono precipitate sul luogo indicato. Gli agenti, giunti in una situazione di scarsa illuminazione, hanno subito percepito ulteriori rumori sospetti provenienti dall’area della villa. Avvicinandosi con cautela, hanno notato nel cortile alcune grondaie già smontate e pronte per essere portate via. Sul tetto dell’edificio, in evidente stato di abbandono ma oggetto di recenti lavori di ristrutturazione, sono stati individuati due soggetti intenti a smontare le restanti grondaie in rame.

Il tentativo di furto sventato e la denuncia

I due uomini, sorpresi dagli agenti e privi di un mezzo per la fuga, non hanno opposto resistenza all’arresto. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che entrambi erano già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Gli agenti hanno quindi proceduto a denunciarli per tentato furto aggravato, impedendo così che il materiale venisse sottratto e portato via.

L’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine

Questo episodio sottolinea ancora una volta quanto sia fondamentale la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella prevenzione e nel contrasto ai reati. La prontezza del residente di Asti nel segnalare tempestivamente la situazione ha permesso di sventare il furto e di assicurare i responsabili alla giustizia. La Polizia di Stato ha voluto rimarcare l’importanza di segnalare sempre comportamenti sospetti, ricordando che la sicurezza di una comunità passa anche attraverso l’attenzione e il senso civico dei suoi abitanti.

La dinamica dei fatti: una villa abbandonata nel mirino

La villa presa di mira dai due uomini si trova in una zona residenziale di Quarto d’Asti, ed era stata oggetto di una parziale ristrutturazione, come testimoniato dalla presenza di grondaie in rame di recente installazione. I ladri, approfittando dello stato di abbandono dell’immobile e della scarsa illuminazione serale, hanno tentato di smontare e asportare le grondaie, probabilmente per rivenderle sul mercato nero dei metalli. Tuttavia, la loro azione è stata interrotta dall’arrivo tempestivo delle Volanti.

Precedenti e modalità operative dei responsabili

Gli autori del tentato furto sono risultati gravati da diversi precedenti di polizia, segno che non si tratta di un episodio isolato. La loro modalità operativa, caratterizzata dall’assenza di un mezzo di fuga e dalla scelta di un obiettivo apparentemente facile, suggerisce una certa esperienza nel settore dei reati contro il patrimonio. Tuttavia, la mancanza di organizzazione e la sottovalutazione della vigilanza dei residenti si sono rivelate fatali per il buon esito del loro piano.

Il valore della refurtiva e i rischi del furto di rame

Il furto di rame rappresenta un fenomeno in crescita negli ultimi anni, a causa dell’elevato valore di mercato di questo metallo. Le grondaie smontate dai due uomini avrebbero potuto fruttare alcune centinaia di euro, ma il danno per il proprietario dell’immobile sarebbe stato ben più elevato, considerando i costi di riparazione e reinstallazione. La Polizia di Stato ha ricordato che il furto di rame non solo costituisce un reato, ma può anche mettere a rischio la sicurezza degli edifici e delle persone.

La risposta delle istituzioni e l’appello alla cittadinanza

Le forze dell’ordine hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’operazione, sottolineando come la collaborazione tra cittadini e polizia sia fondamentale per garantire la sicurezza del territorio. In particolare, la Questura di Asti ha invitato la popolazione a non esitare a segnalare situazioni sospette, anche quando possono sembrare di poco conto. Solo attraverso una rete di attenzione e responsabilità condivisa è possibile prevenire e contrastare efficacemente i reati contro il patrimonio.

IPA