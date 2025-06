Attacco terroristico in Colorado al corteo pro Israele, molotov contro i partecipanti

Sei persone sono rimaste ferite in quello che l’Fbi ha definito subito “un attacco terroristico mirato” contro una marcia della comunità ebraica a Boulder, Colorado, che settimanalmente cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica sugli ostaggi israeliani ancora in mano ad Hamas a Gaza. Arrestato il presunto responsabile.

L’attacco terroristico in Colorado

Il direttore dell’Fbi, Kash Patel, ha segnalato un “attacco terroristico mirato” in Colorado.

L’attacco si è verificato nei pressi del tribunale della contea di Boulder, all’incrocio tra la 13esima Strada e Pearl Street, dove era in corso una manifestazione a sostegno degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza.

Come riferisce la Cbs, in uomo avrebbe lanciato contro di loro ordigni incendiari, probabilmente molotov.

Arrestato il presunto responsabile

Il presunto responsabile dell’attacco è stato arrestato e portato in ospedale con lievi ferite.

Si tratta di un uomo di 45 anni di nome Mohamed Sabry Soliman.

L’agente speciale dell’Fbi, Mark Michalek ha riferito che era armato di un “lanciafiamme artigianale e un dispositivo incendiario” confermando che l’uomo, portato all’ospedale con ferite lievi, è stato sentito gridare “Palestina libera” durante l’attacco.

In un video diffuso sui social, si vede un uomo a torso nudo, agitato, che regge due bottiglie in fiamme. Sarebbe stata diffusa anche un’immagine che mostra un individuo di mezza età a torso nudo che viene ammanettato dalle forze dell’ordine.

L’aggressore, secondo l’Anti-Defamation League, ha colpito la manifestazione settimanale “Run for Their Lives” che vede i membri della comunità ebraica locale incontrarsi nel centro della città e correre o marciare per ricordare gli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas.

Le persone ferite nell’attacco

I feriti avrebbero tra i 67 e gli 88 anni. Il capo della polizia locale, Stehpen Redfearn, ha detto che almeno una persona versa in condizioni critiche.

I network Usa hanno trasmesso alcune scene immediatamente successive all’attacco, con l’intervento dei primi soccorritori, che hanno usato delle bandiere per spegnere le fiamme sul corpo delle persone colpite.

La reazione della comunità ebraica

Nel frattempo il presidente Donald Trump è stato informato dell’assalto.

La comunità ebraica di Boulder si è detta “addolorata e affranta nell’apprendere che un ordigno incendiario è stato lanciato contro i partecipanti alla marcia ‘Run for Their Lives’ in Pearl Street, mentre stavano sensibilizzando l’opinione pubblica sulla questione degli ostaggi ancora detenuti a Gaza”.

Il governatore democratico del Colorado Jared Polis ha parlato di un “atroce atto terroristico”, ammonendo che “atti pieni d’odio di qualsiasi tipo sono inaccettabili”.

“Scioccato dal terribile attacco terroristico antisemita contro gli ebrei a Boulder, in Colorado”, ha scritto su X il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Saar. “Questo è puro antisemitismo, alimentato dalle calunnie diffuse dai media”, ha aggiunto.

Altri attacchi recenti

L’attacco arriva in un momento di forti tensioni negli Stati Uniti a causa della guerra di Israele a Gaza, che ha provocato sia un aumento dei crimini d’odio antisemiti sia una campagna dei sostenitori conservatori di Israele, guidati da Trump, contro le proteste filo-palestinesi (bollate come antisemite) nei campus universitari.

Tra gli episodi di antisemitismo più recenti, l’attacco incendiario alla residenza del governatore dem della Pennsylvania Josh Shapiro (di fede ebraica) e l’attentato alla coppia che lavorava all’ambasciata israeliana a Washington, uccisa mentre usciva dal Jewish museum della capitale americana.