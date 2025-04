Atteggiamenti incivili in centro a Mantova, inflitto Daspo Urbano a un 33enne: come funziona la misura

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino ghanese di 33 anni è stato colpito da un provvedimento di Daspo Urbano a Mantova per comportamenti incivili e disturbo pubblico. Il Questore della Provincia ha emesso il divieto di accesso alle aree urbane per prevenire ulteriori disordini.

Il provvedimento del Questore

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore della Provincia di Mantova ha emesso un provvedimento di D.A.C.UR. (divieto di accesso alle aree urbane), noto come Daspo Urbano, nei confronti di un cittadino ghanese di 33 anni. L’uomo, già pregiudicato, è stato protagonista di invettive nei confronti dei passeggeri su un autobus dell’APAM e di atteggiamenti incivili nel centro cittadino, compromettendo la sicurezza pubblica.

Le aree interdette

Il Daspo Urbano vieta all’uomo di accedere o stazionare per 12 mesi in specifiche aree del comune di Mantova, tra cui Corso Vittorio Emanuele e Piazza Cavallotti. Questa misura di prevenzione è stata adottata per punire condotte che violano i divieti di stazionamento o occupazione degli spazi pubblici, come accade in stazioni di trasporto pubblico e altre infrastrutture.

Obiettivi del Daspo Urbano

Il D.A.C.UR. mira a contrastare il degrado urbano causato da comportamenti molesti, bivacchi non autorizzati e accattonaggio, specialmente da parte di soggetti in stato di ubriachezza. L’uomo è stato ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica e, secondo gli articoli 1 e 3 del D. L.vo nr. 159/2011, gli è stato notificato anche un Avviso Orale dal Questore.

Conseguenze per il cittadino ghanese

Il provvedimento dell’Avviso Orale impone al cittadino ghanese di cambiare condotta di vita. In caso di inadempienza, potrebbero essere applicate misure di prevenzione più severe. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale di Mantova.

Fonte foto: IPA