Avvolto dalle fiamme mentre fa benzina a Monteverde a Roma, gravissimo dopo l'incendio al SUV

Un uomo è stato avvolto dalle fiamme mentre stava rifornendo di benzina il suo SUV. Il dramma è avvenuto a Roma, nel quartiere Monteverde, per la precisione in via della Consolata. L’automobilista è stato trasportato in gravissime condizioni al pronto soccorso. Non è chiaro come si siano sprigionate le fiamme. La polizia ha avviato un’indagine.

Le indagini

Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire i contorni della vicenda, anche sentendo i testimoni e passando in rassegna le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Il precedente di Roma

Un incidente fotocopia era avvenuto, sempre a Roma, un anno prima. Il 21 giugno 2024, nel primo pomeriggio, una donna alla guida di una Fiat Panda a Gpl si è fermata per fare rifornimento in un distributore di via Tiburtina, all’incrocio con viale del Tecnopolo.

Il cerchio rosso indica la zona della tragedia. Il quartiere Monteverde di Roma si trova alle spalle del Gianicolo

A un certo punto, durante il rifornimento, l’auto è stata avvolta dalle fiamme. La donna, che era a bordo dell’auto, è riuscita a slacciarsi la cintura di sicurezza e a uscire dall’abitacolo, ma le fiamme l’avevano già avvolta. Alla fine la automobilista ha riportato ustioni sul 70-80% del corpo.

Il benzinaio che ha assistito alla scena è stato colto da un malore e ha avuto bisogno di essere soccorso.

Il precedente di Palermo

Nel novembre del 2023, a Palermo, un uomo a bordo di una Fiat Stilo si è fermato per fare rifornimento in un distributore in zona viale Regione Siciliana Sud Est. Lì la sua auto ha preso fuoco, ma l’uomo è fortunatamente riuscito a mettersi in salvo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…