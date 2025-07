Bimba trovata morta a Ticonderoga, il padre Luciano Frattolin aveva parlato di rapimento in Canada: i dubbi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una bambina di 9 anni è stata trovata morta a Ticonderoga, nello Stato di New York. Si chiamava Melina Frattolin ed era stata dichiarata scomparsa dal padre Luciano due giorni prima. L’uomo aveva ipotizzato un rapimento. Le forze dell’ordine hanno raccolto dati contrastanti con la versione del padre di Melina.

Ipotesi di rapimento

È stata trovata senza vita la bambina di 9 anni scomparsa da circa due giorni. Secondo le ipotesi del padre, Luciano Frattolin, Melina poteva essere stata rapita nei pressi di Lake George, nel nord-est di New York.

Dopo la presunta scomparsa sabato notte, il corpo è stato rinvenuto a Ticonderoga, a circa 50 km dal lago, vicino al confine con il Vermont.

LinkedIn Luciano Frattolin In foto Luciano Frattolin

Le indagini sono passate alla polizia dello Stato di New York. Al momento non c’è alcuna indicazione di sospetti o ipotesi specifiche. Si tengono aperte diverse piste, come quella del rapimento a scopo di riscatto.

Il ritrovamento del corpo

Il ritrovamento del corpo è avvenuto domenica nella zona di Ticonderoga (famosa località turistica sui monti Adirondack), durante una perquisizione. La polizia ha usato diverse unità cinofile e veicoli aerei per trovare il corpo.

Con l’avanzare delle indagini, le forze dell’ordine hanno individuato incongruenze nel racconto degli eventi fatto dal padre e nella cronologia da lui fornita.

In una nota la polizia statale spiega che al momento non vi è alcuna indicazione che si sia verificato un rapimento e non vi è alcuna minaccia per la popolazione. È però prevista una conferenza stampa.

Chi è Luciano Frattolin

Il padre della piccola ritrovata senza vita è Luciano Frattolin. Il cognome lascia subito pensare a origini italiane e, infatti, è cresciuto a Milano.

È un imprenditore di 45 anni di Montreal, in Canada, nella regione del Quebec. Il suo settore è la torrefazione: è infatti il direttore di un’azienda di caffè locale.