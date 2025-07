Risucchiato dalla risonanza magnetica, morto un uomo a New York: entrato in sala con una collanina metallica

Nella città di Westbury, nello Stato di New York, un uomo di 61 anni è morto dopo essere stato risucchiato da una macchina per la risonanza magnetica. Al collo indossava una collanina di metallo. L’uomo sarebbe entrato senza autorizzazione nella sala esami, dove era in corso una procedura su un parente.

Uomo ucciso dalla risonanza magnetica

La tragedia è avvenuta mercoledì 17 luglio in un centro medico di Long Island, il Nassau Open MRI. L’uomo ha violato le norme di sicurezza che proibiscono di avvicinarsi, avendo indosso oggetti di metallo, alle apparecchiature che operano tramite campi magnetici ad alta intensità.

I media americani hanno riportato la ricostruzione della polizia: l’uomo si sarebbe precipitato senza autorizzazione nella sala esami spinto dalla preoccupazione dopo aver udito le urla del parente sottoposto a risonanza.

IPA

Una macchina per la risonanza magnetica in una foto d’archivio

Ignorando gli avvertimenti del personale medico, il 61enne ha oltrepassato la soglia dell’area protetta. La potenza del magnete ha immediatamente attirato la catenina che l’uomo aveva al collo, trascinando con forza verso il macchinario.

L’urto violentissimo ha causato gravi lesioni che hanno portato al decesso dell’uomo, avvenuto il giorno successivo presso il North Shore University Hospital, dove era stato trasportato in codice rosso.

Perché la risonanza magnetica va usata con cautela

Le macchine per risonanza utilizzano campi magnetici ad alta intensità, decine di migliaia di volte più potenti del campo magnetico terrestre. Lo scopo è quello di ottenere immagini dettagliate dell’interno del corpo umano. In presenza di oggetti metallici, però, possono rappresentare un rischio potenzialmente letale.

“Un oggetto metallico può diventare un vero e proprio proiettile, trasformandosi in un rischio mortale per chiunque si trovi nei paraggi”, ha spiegato Charles Winterfeldt, direttore dei servizi di imaging presso il North Shore. La Food and Drug Administration (Fda) ribadisce la necessità di uno screening rigoroso prima di accedere alle sale esami: anche oggetti apparentemente innocui come una catenina possono avere conseguenze letali.

Le indagini

La squadra omicidi della polizia della Contea di Nassau, nello Stato di New York, ha aperto un’indagine sull’incidente per individuare eventuali responsabilità. Nessun commento è stato rilasciato per ora dallo staff del Nassau Open MRI. L’identità dell’uomo non è stata resa pubblica.