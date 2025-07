Bimbo di 7 anni cade nella piscina di un parco acquatico a Rivabella di Gallipoli: è gravissimo

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Un bimbo di 7 anni è caduto nella piscina di un parco acquatico a Rivabella di Gallipoli: sfuggito al controllo dei genitori, il piccolo è caduto in acqua. È stato il padre ad accorgersi dell’accaduto e ad allertare i soccorsi. Il bambino si trova ora ricoverato in ospedale: stando ai più recenti aggiornamenti, le sue condizioni di salute sarebbero gravissime.

Erano da poco passate le 10.30 di sabato 20 luglio quando un bimbo di 7 anni è caduto nella piscina di un parco acquatico a Rivabella di Gallipoli.

Stando a una prima ricostruzione della vicenda, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori quando, per cause ancora da accertare, sarebbe poi caduto in acqua.

I fatti si sono svolti all’interno di un parco acquatico a Rivabella di Gallipoli

Il bambino, tuttavia, non sa ancora nuotare ed è caduto nella parte della piscina dove l’acqua è più alta. Ha dunque rischiato di annegare.

È stato il padre del bambino ad accorgersi che il piccolo stava galleggiando privo di sensi in acqua.

Il soccorso da parte dei bagnini

Il bimbo di 7 anni è stato immediatamente trascinato fuori dall’acqua. I bagnini presenti presso il parco acquatico di Rivabella di Gallipoli, dove è avvenuto l’incidente, hanno immediatamente prestato soccorso al piccolo avviando le manovre di rianimazione.

Una volta giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno proseguito le operazioni di rianimazione e stabilizzato il bambino, che è stato successivamente trasportato d’urgenza in ospedale.

Al momento, si trova ricoverato presso il Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli: le sue condizioni, stando al parere dei medici, sarebbero gravissime.

L’intervento delle Forze dell’Ordine

Sono attualmente in corso le indagini da parte delle Forze dell’Ordine, giunte presso il parco acquatico di Rivabella di Gallipoli subito dopo l’incidente in piscina.

Al momento, è noto solamente che il bambino di 7 anni che ha rischiato di annegare è originario di La Spezia.

Il piccolo si trova in Puglia per una vacanza con la famiglia in Salento. Gli agenti del commissariato di Gallipoli hanno interrogato i genitori del piccolo, attualmente in stato di shock, oltre che il personale della struttura.