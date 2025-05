Boeing 747-8 regalato a Trump dal Qatar, polemica dem per l'Air Force One extra lusso per il presidente

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il Qatar regalerà agli Usa uno dei Boeing 747-8 della casa reale, in modo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump possa usarlo come Air Force One e, una volta terminato il suo incarico nel 2028, anche da privato cittadino, grazie alla donazione alla biblioteca presidenziale.

Perché il Qatar ha regalato un aereo a Trump

Da quando è entrato in carica, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si lamenta delle lentezze di Boeing nella consegna dei nuovi Air Force One, commissionati nel 2018 ma che non saranno disponibili prima del 2027.

I due Boeing 747-200 che al momento servono come aereo del presidente degli Usa hanno 35 anni e Trump ne vorrebbe fin da subito uno più aggiornato. Per questa ragione la famiglia reale del Qatar gli donerà uno dei suoi.

Fonte foto: ANSA Donald Trump

La consegna ufficiale avverrà durante il viaggio presidenziale di Trump in Medio Oriente nei prossimi giorni. Si tratta del regalo più costoso mai fatto da un governo straniero alla Casa Bianca, tra i 100 e i 450 milioni di dollari, a seconda delle condizioni dell’aereo e della configurazione

Il nuovo aereo rimarrà a disposizione di Trump dopo il 2028

Prima di poter entrare in servizio, l’aereo dovrà essere pesantemente modificato dall’esercito, in modo che possa montare i sistemi di difesa previsti per gli Air Force One, come quelli antimissile.

Al termine del mandato di Trump, l’aereo non rimarrà però nella flotta presidenziale, visto che per il 2028 saranno già operativi i due nuovi Boeing acquistati nel 2018.

L’aereo della famiglia reale del Qatar sarà donato alla Trump Presidential Library Foundation, che significa che il Tycoon potrà continuare a usarlo da privato cittadino, anche se Trump possiede già un jet privato personalizzato.

Le polemiche dei Democratici

Visto che Trump potrà continuare a usare l’aereo da privato cittadino, i Democratici stanno accusando il Qatar di tentativo di corruzione personale nei confronti di Trump.

Il leader della minoranza al Senato, Chuck Schumer, ha commentato: “Altro che America First: Air Force One offerto dal Qatar. Non è solo corruzione, è influenza straniera di prima classe, con spazio extra per le gambe.”

Kathleen Clark, docente di diritto alla Washington University, ha aggiunto: “Il governo federale fa solo da tramite. È un regalo a Trump. E senza il via libera del Congresso, è incostituzionale“. La Costituzione americana prevede infatti che il presidente non possa ricevere regali dall’estero senza l’approvazione del Congresso.