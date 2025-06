Bologna, strappa collane a tifoso col figlio e lo acceca con spray: arrestato 25enne, 20 furti in un giorno

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto da parte della Polizia di Stato a Bologna, dove un giovane è stato fermato per furto con strappo ai danni di un tifoso del Bologna F.C. L’episodio è avvenuto il 25 maggio durante i festeggiamenti per l’ultima giornata del campionato di Serie A, quando il sospettato ha utilizzato uno spray urticante per compiere il reato.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto grazie all’intervento del Reparto Mobile di Bologna e della Squadra Mobile, che sono intervenuti in via Andrea Costa all’angolo con viale Vicini. La segnalazione riguardava una possibile rapina di una collanina. La vittima, che si trovava con la figlia nei pressi dell’intersezione di Viale Giovanni Vicini con via Saffi, ha sentito che qualcuno stava strappando due collanine che indossava al collo.

Modalità del furto

L’autore del reato, dopo aver strappato le collanine, ha utilizzato uno spray urticante per coprire la sua fuga, occultando il viso con una bandiera. Questo stratagemma gli ha permesso di dileguarsi rapidamente, ma non è sfuggito all’occhio vigile delle forze dell’ordine.

Identificazione e arresto

Il sospettato, un cittadino italiano domiciliato a Genova, è stato individuato e arrestato. L’uomo è già noto alle autorità per precedenti reati contro la persona e contro il patrimonio. Durante i festeggiamenti, sono pervenute alla locale Questura circa venti denunce di furto con strappo, e sono in corso ulteriori indagini per verificare se l’arrestato possa essere coinvolto in altri di questi reati.

Fonte foto: IPA