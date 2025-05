Bolzano, pugnale nascosto in un libro nel bagaglio: tedesco bloccato all’aeroporto e denunciato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino tedesco è stato denunciato per porto abusivo di arma all’Aeroporto “Dolomiti” di Bolzano. Durante i controlli di Frontiera, un pugnale è stato trovato nascosto in un libro nel suo bagaglio a mano. L’episodio è avvenuto alcuni giorni fa, mentre l’uomo si preparava a imbarcarsi su un volo per Dusseldorf.

Il ritrovamento del pugnale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti hanno scoperto l’anomalia durante i controlli di routine. Un’accurata ispezione del bagaglio ha portato alla luce un pugnale di oltre 15 cm, nascosto in un incavo appositamente ricavato all’interno di un libro. L’uomo ha dichiarato di essersi dimenticato del pugnale, sostenendo di averlo messo nel libro anni fa e di averlo poi inserito nel bagaglio per leggerlo durante il viaggio.

Le conseguenze legali

Il pugnale è stato immediatamente sequestrato e all’uomo è stato impedito di imbarcarsi. Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, il cittadino tedesco è stato denunciato alla Procura della Repubblica per porto abusivo di arma. Inoltre, il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, ha emesso nei suoi confronti la Misura di Prevenzione Personale del Foglio di via Obbligatorio, con divieto di ritorno a Bolzano per i prossimi 4 anni.

La sicurezza aeroportuale

Il Questore Sartori ha sottolineato l’importanza delle verifiche su persone e bagagli presso l’Aeroporto Internazionale di Bolzano, evidenziando come queste procedure siano fondamentali per garantire la sicurezza dei viaggiatori. Tali controlli, ha affermato, permettono di prevenire e impedire la commissione di reati e di assicurare che solo individui con i requisiti necessari possano espatriare o entrare in Italia.

Fonte foto: IPA