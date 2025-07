Cadavere di una donna trovato tra le sterpaglie a Roma in via del Mandrione, il corpo già in decomposizione

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il cadavere di una donna è stato ritrovato fra le sterpaglie a Roma, in via del Mandrione. A effettuare il macabro ritrovamento è stato un passante, che ha contattato subito le forze dell’ordine. Sul posto la Polizia Scientifica per l’avvio immediato delle indagini. Il corpo si troverebbe in stato di decomposizione, suggerendo un decesso avvenuto da diversi giorni.

Roma, ritrovato il cadavere di una donna

La scoperta è avvenuta nel quartiere Tuscolano, quadrante sud est di Roma. La segnalazione è stata inoltrata intorno alle 19,30 di domenica 20 luglio, opera di un avventore che si trovava a passare con il proprio cane lungo via del Mandrione, all’altezza del civico 385.

Si trattava del cadavere di una donna, scoperto in un terreno incolto, apparentemente in stato di decomposizione. Non si conoscono attualmente altri dettagli, in particolare sull’identità della vittima.

Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato in via del Mandrione, a Roma

Sul luogo del ritrovamento sono intervenute le forze dell’ordine e la Polizia Scientifica, che hanno immediatamente avviato le indagini. Al momento, gli inquirenti mantengono aperta ogni ipotesi e proseguono con i rilievi per ricostruire quanto accaduto.

Cosa sappiamo

In via del Mandrione sono arrivati in breve tempo anche i sanitari del 118, seguiti dagli agenti della squadra mobile guidati da Roberto Giuseppe Pititto e dai poliziotti del commissariato Viminale, accorsi prima ancora dell’arrivo della Scientifica.

L’intervento tempestivo è stato motivato anche dal precedente del duplice omicidio a Villa Pamphili — in cui persero la vita Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda, e per cui è stato arrestato Charles Francis Kaufman — che ha reso l’ambiente investigativo particolarmente sensibile a nuovi episodi sospetti.

Secondo le prime valutazioni, il corpo della donna ritrovato nel campo potrebbe essere stato in quel luogo per almeno due settimane.

Le indagini

Per chiarire le cause del decesso e risalire all’identità della donna, la salma sarà quanto prima sottoposta ad autopsia.

Parallelamente, sono già in corso i controlli incrociati tra i campioni di Dna prelevati sul posto e quelli archiviati nelle banche dati delle persone scomparse.

Anche le organizzazioni che si occupano di assistenza ai clochard potrebbero essere coinvolte per verificare se la donna fosse già nota o segnalata nella zona. Le indagini sono ora nelle mani della squadra mobile e degli esperti della Scientifica.