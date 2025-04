Carly Tommasini concorrente all'Isola dei Famosi, chi è la modella e influencer transgender

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Carly Tommasini, modella e attivista transgender, farà parte del cast ufficiale de “L’Isola dei Famosi” 2025. Nota per l’impegno sui diritti LGBTQIA+ e la sensibilizzazione tramite media e social, Carly porterà la sua voce nel celebre reality che inizierà il 7 maggio su Canale 5, condotto da Veronica Gentili.

Una modella transgender all’Isola dei Famosi

Tra i concorrenti pronti a volare in Honduras per partecipare al reality “L’Isola dei Famosi” c’è quindi anche Carly Tommasini, attivista per i diritti transgender, influencer, modella e make-up artist.

Riconosciuta per il costante impegno nella divulgazione dei temi legati alla transizione di genere e all’identità, Carly si è distinta da diversi anni per l’uso attivo dei social e delle piattaforme televisive come strumenti di inclusione e testimonianza personale.

Il percorso di Carly Tommasini

Dopo aver mosso i primi passi nel mondo del make-up, Tommasini ha saputo costruirsi una forte identità pubblica diventando un punto di riferimento per la comunità LGBTQ+ italiana.

Sui social e in diverse trasmissioni televisive, Carly ha raccontato il proprio percorso di transizione, avviato all’età di 21 anni e concluso nel 2023 con un’operazione di sex assignment effettuata all’estero.

“Ho deciso di operarmi all’estero semplicemente perché in Italia mi avevano dato disponibilità fra cinque anni” ha raccontato a Biccy “ma ma per me questi cinque anni d’attesa sarebbero stati come viverne trenta”.

Nel raccontare la sua storia, l’influencer ha spesso messo in luce le difficoltà e i pregiudizi vissuti nella società italiana.

“Quando ero un ragazzino gay ero troppo femminile per essere un maschietto e tutti mi dicevano che ero una donna, una femminuccia. Ora che sono donna mi dicono che sono troppo maschile per essere una donna. Insomma, il mondo ha sempre qualcosa da ridire” ha affermato.

L’episodio di transfobia

Accanto alla carriera da influencer e modella, Carly Tommasini porta avanti un’intensa attività di sensibilizzazione sui diritti delle persone transgender, collaborando a campagne e progetti dedicati alla promozione dell’inclusività e della consapevolezza sociale.

La sua visibilità, purtroppo, l’ha portata anche a essere vittima di un caso di transfobia. Nel 2023, l’influencer ha reso pubblica la vicenda, avvenuta a Treviso, cogliendo però l’occasione per ribadire l’importanza di tirare dritto nella lotta contro ogni forma di discriminazione e omofobia nel contesto italiano.