Casa trasformata in laboratorio di droga, sequestri e un arresto a Forlì: c’era anche la droga dello stupro

È di un arresto e un laboratorio di droga smantellato il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Forlì. Un uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione e produzione di sostanze stupefacenti dopo che un laboratorio e un market per la vendita di droga sono stati scoperti nella sua abitazione.

La scoperta del laboratorio

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è avvenuta nei giorni scorsi quando gli agenti della Questura, insieme alla Guardia di Finanza, hanno condotto una perquisizione in un immobile nella zona di Predappio. L’uomo, residente in centro a Forlì con la compagna, aveva trasformato la casa in un vero e proprio laboratorio per la produzione di droghe.

Il sequestro delle sostanze

Durante il controllo, sono stati rinvenuti oltre 4 taniche contenenti complessivamente 3,75 litri di GHB, noto come “droga dello stupro”. Inoltre, sono stati sequestrati 600 grammi di cocaina, 661,3 grammi di MDMA, 104,3 grammi di eroina, 40,2 grammi di metanfetamine e altre sostanze. In totale, sono stati trovati 9000 euro in contanti e bitcoin per un valore di 27.000 euro.

Le conseguenze legali

L’uomo, senza precedenti significativi, è stato arrestato con l’accusa di produzione e detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. Su disposizione della Procura, è stato condotto in carcere. Il Giudice per le indagini preliminari ha confermato la custodia cautelare in carcere per l’elevata pericolosità e ha disposto il sequestro del denaro in vista della confisca.

Un’operazione significativa

Si è trattato di una delle più importanti azioni di contrasto al mercato degli stupefacenti nella provincia, soprattutto per la presenza di “droghe sintetiche liquide” che potrebbero avere effetti letali, in particolare sui giovani. La scoperta del laboratorio rappresenta un duro colpo al traffico di droga nella zona di Forlì.

