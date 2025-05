Como, ruba cibo e spintona la guardia del supermercato: fermato 38enne, era irregolare e senza documenti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un marocchino di 38 anni è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato di Como per rapina impropria e inosservanza della legge sull’immigrazione. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri presso un supermercato di via Recchi, dove l’uomo è stato bloccato dalla guardia di sicurezza.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, intorno alle 20.30 di ieri, una volante è stata inviata presso il supermercato dopo la segnalazione di un furto di merce che si è trasformato in rapina impropria. Il 38enne marocchino, irregolare sul territorio e senza documenti, è stato fermato dalla sicurezza mentre tentava di uscire con la merce nascosta sotto il giubbotto.

La dinamica dei fatti

La guardia di sicurezza, che aveva seguito le mosse dell’uomo, lo ha fermato all’esterno del supermercato chiedendo la restituzione dei 34 euro di generi alimentari sottratti. In risposta, il marocchino ha iniziato a spintonare l’addetto alla sicurezza nel tentativo di eludere il fermo, ma è stato messo in sicurezza fino all’arrivo della Polizia.

Conseguenze legali

Portato in Questura, i poliziotti hanno approfondito la posizione del 38enne, scoprendo la sua completa clandestinità sul territorio. In virtù della denuncia raccolta dalla proprietà del supermercato, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per rapina impropria e inosservanza della legge sull’immigrazione. L’ufficio immigrazione della Questura di Como sta valutando la sua posizione amministrativa per emettere un idoneo provvedimento.

Fonte foto: IPA