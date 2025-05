Corona di fiori per Sergio Ramelli rubata in via Paladini a Milano, denuncia di FdI: "Gesto codardo e infame"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È stata rubata la corona di fiori commemorativa deposta in via Paladini a Milano in ricordo di Sergio Ramelli, il giovane militante di estrema destra aggredito e ucciso cinquanta anni fa in quella strada da un gruppo di studenti di sinistra. A denunciare il fatto sono stati i dirigenti milanesi di Fratelli d’Italia, che hanno definito quanto accaduto “un gesto codardo e infame”.

Rubata corona di fiori per Sergio Ramelli a Milano

La corona di fiori deposta in via Paladini a Milano in ricordo di Sergio Ramelli è stata rimossa e portata via da ignoti vandali.

A segnalarlo sono Simone Orlandi e Deborah Dell’Acqua, dirigenti milanesi di Fratelli d’Italia, che in una nota parlano di un “gesto codardo e infame, che rappresenta l’ennesimo attacco alla memoria di un giovane assassinato a soli 18 anni per le sue idee politiche”.

Fonte foto: ANSA Corone di fiori deposte nel giardino Sergio Ramelli

La denuncia di FdI

“L’area, già colpita da episodi di vandalismo nei giorni precedenti, è stata nuovamente oltraggiata con piante divelte, scritte provocatorie e ora anche con la sparizione di un simbolo di raccoglimento e rispetto condiviso”, affermano Orlandi e Dell’Acqua.

“Colpire la corona in memoria di Sergio Ramelli significa voler colpire il significato più profondo di quella morte: l’ingiustizia, il dolore e la condanna di ogni forma di violenza politica”.

“È un gesto che offende l’intera città. Milano deve reagire, con fermezza e dignità. Non si profana la memoria di un ragazzo ucciso per le sue idee”, scrivono i dirigenti milanesi di FdI.

Fratelli d’Italia “condanna con forza quanto accaduto e chiede all’amministrazione comunale un intervento immediato per il ripristino del decoro e una ferma condanna pubblica”.

“Episodi come questo non possono essere sottovalutati né lasciati impuniti: la memoria storica va difesa, non ignorata”, concludono.

Saluto romano al corteo per Sergio Ramelli

La corona commemorativa era stata posta in via Paladini a Milano, nel luogo dove avvenne l’aggressione, lo scorso 29 aprile, nel cinquantesimo anniversario della morte dello studente.

A collocare la corona di fiori erano stati militanti dell’estrema destra, che avevano dato vita a un corteo con tanto di rito del “presente” e saluto romano.

Altre corone commemorative sono state invece poste dalle istituzioni nel giardino intitolato a Sergio Ramelli, sempre nella parte orientale della città.