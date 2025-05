Delitto di Garlasco, Angela Taccia spiega perché l'impronta di Andrea Sempio era sulle scale

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’attribuzione ad Andrea Sempio dell’impronta 33 trovata vicino al cadavere di Chiara Poggi ha dato una svolta alle indagini sul delitto di Garlasco, ma Angela Taccia, avvocata dell’indagato, ha una spiegazione. Sulle scale che conducono alla tavernetta di casa Poggi è stata trovata un’impronta attribuita al suo assistito perché lui e l’amico Marco Poggi, fratello della vittima, scendevano nel locale cantina-attrezzi per prendere dei giochi in scatola che si trovavano lì.

La spiegazione di Angela Taccia sull’impronta di Andrea Sempio

Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, ha commentato l’attribuzione al suo assistito di un’impronta trovata sulle scale che conducono alla tavernetta di casa Poggi, vicino al cadavere di Chiara, in un’intervista concessa a La Repubblica. La sua spiegazione: “Come già raccontato da Sempio e confermato anche da Marco Poggi, frequentavano tutti gli ambienti della casa tranne la camera da letto dei signori Poggi”.

Secondo l’avvocata, è “normale” che ci sia un impronta di Andrea Sempio lungo la scala che “lui e Marco usavano per andare nel locale cantina-attrezzi, per prendere dei giochi in scatola che tenevano lì”.

Fonte foto: ANSA

Andrea Sempio.

Perché secondo Angela Taccia l’indagine su Sempio è “molto debole”

C’è un altro elemento che rende tranquilla Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, ed è il fatto che per il suo assistito non siano ancora scattate le manette.

L’avvocata ha detto: “Ho il sospetto che l’indagine sia molto debole e che quindi stiano cercando di creare il mostro mediatico. Se l’indagine fosse forte Sempio sarebbe già stato arrestato“.

Le versioni di Andrea Sempio sui suoi movimenti in casa Poggi

Per spiegare l’impronta del suo assistito trovata sulle scale di casa Poggi, Angela Taccia ha fatto riferimento alle parole dello stesso Andrea Sempio.

In un’intervista concessa a Chi l’ha visto? a marzo, l’indagato ha spiegato di essere stato “praticamente ovunque” in casa Poggi, “tranne la camera dei genitori” del suo amico Marco e di Chiara. “Lì dentro ho toccato di tutto, non mi stupirebbe se trovassero delle mie tracce” ha aggiunto Sempio.

Nel 2017, lo stesso Andrea Sempio aveva detto: All’epoca andavo almeno 2 o 3 volte a casa sua a giocare. (…) Passavamo il tempo prevalentemente a giocare ai videogiochi. Giocavamo nel salottino della casa, dove c’era la consolle per giocare con il televisore oppure sul computer che era posizionato nella camera di Chiara“.