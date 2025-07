Due incidenti nel giro di un'ora sulla Statale “maledetta” nel Bergamasco: un morto e un ferito grave

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Due gravi incidenti si sono verificati a distanza di poco tempo l’uno dall’altro sulla Strada statale 591 bis di Zanica, nel Bergamasco. Il primo incidente ha coinvolto un uomo di 55 anni, che viaggiava a bordo della sua motocicletta e che è morto nel sinistro, mentre nel secondo è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 21 anni.

Un morto sulla Statale 591 bis

Poco prima delle ore 9 della giornata di oggi – domenica 27 luglio 2025 – un motociclista di 55 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la Strada Statale 591 bis, nel territorio del comune di Zanica, in provincia di Bergamo, all’altezza dello svincolo con la Statale 42.

L’uomo — un centauro di 55 anni di cui non sono ancora state fornite le generalità— è caduto dalla sua moto per cause ancora da definire, e l’impatto è risultato fatale.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | Tuttocittà La zona della provincia di Bergamo nella quale si trova la Strada Statale dov’è avvenuto il doppio incidente che ha causato un morto e un ferito

A nulla sono serviti i tentativi di salvarlo da parte del personale medico dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), arrivati con ambulanza e automedica. La dinamica è al vaglio delle autorità competenti, con la Polizia Stradale di Bergamo intervenuta sul posto.

Un ferito nel secondo incidente

Circa un’ora dopo il primo sinistro, un secondo incidente si è verificato sulla stessa tratta stradale del Bergamasco, coinvolgendo un ragazzo di 21 anni che procedeva a bordo della sua auto, una Ford Ka.

Per motivi ancora da chiarire, il giovane avrebbe perso il controllo del veicolo, uscendo di strada e finendo la sua corsa contro i pali di un’insegna stradale.

Anche in questo caso, le Forze dell’Ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente, cercando di capire le cause che hanno portato il giovane a perdere il controllo dell’auto. Il 21enne, ricoverato all’ospedale di Bergamo, ha riportato nell’incidente ferite gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Un altro morto nel Bergamasco

All’alba di oggi un altro incidente è però avvenuto nel Bergamasco, precisamente a Borgo di Terzo, piccolo comune della Val Cavallina, dove intorno alle 5 di mattina due auto di sono scontrate lungo la Strada Statale 42.

Lo schianto ha coinvolto una Mercedes E350 e una Fiat Panda, guidata da un giovane di appena 20 anni. In seguito allo scontro, la macchina del ragazzo sarebbe stata scaraventata fuori strada, ribaltandosi, dopo lo schianto.

Nulla da fare per il 20enne, nonostante l’intervento dell’equipaggio di Areu. Feriti invece in modo lieve due trentenni rimasti coinvolti nell’incidente.