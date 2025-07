Emanuela Ruggeri trovata morta a Roma al Mandrione, potrebbe essere stata abbandonata dopo l'overdose

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dopo giorni di apprensione in seguito alla sua scomparsa, Emanuela Ruggeri è stata trovata morta in via del Mandrione a Roma. La donna, di 32 anni, sparita nel nulla dopo essere uscita dal suo appartamento in zona Colli Aniene, potrebbe essere stata abbandonata lì dopo l’overdose.

Emanuela Ruggeri morta, il ritrovamento a Roma al Mandrione

Il corpo senza vita di Emanuela Ruggeri, di cui si erano persi i contatti il 14 luglio, è stato ritrovato in una zona adibita a discarica sotto le mura antiche in via del Mandrione a Roma nella serata di domenica 20 luglio.

La sua morte potrebbe risalire ai giorni della scomparsa, anche se ancora non si sa se a mandare l’ultimo sms alla madre (“Sto al mare e ho il telefono scarico“) sia stata davvero lei. Il telefonino è sparito e la Squadra mobile ha avviato le indagini per capire cosa abbia fatto dopo essere uscita dall’appartamento dove viveva in zona Colli Aniene.

ANSA

Il luogo in via del Mandrione dove è stato ritrovato il corpo senza vita di Emanuela Ruggeri, la donna scomparsa da giorni a Roma.

L’autopsia e l’ipotesi sulla morte di Emanuela Ruggeri

Dall’autopsia eseguita sul corpo di Emanuela Ruggeri è emerso che non ci sono segni di violenza. La 32enne non sarebbe stata vittima di un’aggressione.

Il sospetto degli investigatori, come riportato dal Corriere della Sera, è che possa essere stata uccisa da un’overdose di droga. Sarebbe un’ex tossicodipendente assistita presso il Serd in via dei Sestili, al Quadraro, che dista poche centinaia di metri dal Mandrione.

Saranno gli esami tossicologici a confermare un’eventuale assunzione di sostanza stupefacente. Ma chi gliel’ha fornita? E chi non l’ha soccorsa, forse, dopo il malore?

Gli ultimi spostamenti della donna potrebbero essere ricostruiti dalle telecamere presenti tra Colli Aniene e il Mandrione e tramite le celle telefoniche.

Le parole della madre di Emanuela Ruggeri

Secondo Alessandra, la mamma di Emanuela Ruggeri, qualcuno l’avrebbe uccisa e poi scaricata lì dove è stato ritrovato il suo cadavere, in una zona frequentata da senzatetto.

“Era entrata in un giro di brutta gente. Non guidava la macchina, qualcuno l’ha uccisa e scaricata lì” sono le sue parole riportate dal Corriere della Sera.