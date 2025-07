Esplosione a Torre del Greco, palazzina crolla dopo la fuga di gas dalla bombola: si scava tra le macerie

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Una violenta esplosione, provocata presumibilmente da una fuga di gas, ha fatto crollare parte di una palazzina a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze del 118, carabinieri e polizia municipale. Un uomo è stato estratto vivo dalle macerie e si continua a scavare per escludere la presenza di altre persone.

Esplosione a Torre del Greco, crolla palazzina

La violenta esplosione è avvenuta attorno alle 12.30 di oggi, giovedì 3 luglio, a Torre del Greco, in provincia di Napoli.

Prima un forte boato che ha fatto tremare i vetri delle case vicine, poi è crollata una parte di una palazzina in Largo Benigno. Lo riporta Ansa.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia municipale e diverse ambulanze del 118.

La zona è stata transennata e i residenti dello stabile sono stati evacuati in via precauzionale.

Il bilancio: due feriti

Al momento il bilancio dell’esplosione e del crollo è di due feriti, nessuno dei quali in gravi condizioni.

Repubblica riferisce che un uomo è stato estratto dalle macerie dai soccorritori e portato in ospedale: si tratterebbe della persona che abitava nell’appartamento da dove è partita l’esplosione.

Un’altra persona, una donna, è rimasta ferita nel crollo ed è stata accompagnata al pronto soccorso.

Non risultano dispersi ma si continua a scavare tra le macerie per escludere l’eventuale presenza di altre persone.

Forse una fuga di gas

Sul posto anche il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella: “Sono in costante contatto con la Prefettura, che ringrazio per essersi immediatamente attivata”, ha detto all’Ansa.

“Per fortuna – ha spiegato – pur nella gravità di quanto accaduto, non ci sono state vittime e anche il ferito più serio, estratto prontamente dai soccorritori dalle macerie dello stabile nel quale viveva e nel quale si sarebbe verificata l’esplosione, non risulta in pericolo di vita”.

Sono in corso le verifiche da parte dei tecnici del Comune e dei vigili del fuoco sulla staticità del palazzo e degli appartamenti vicini.

Ancora da chiarire le cause dell’esplosione, dai primi accertamenti sembrerebbe che sia esplosa una piccola bombola di gas da campeggio.