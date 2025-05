Esplosione all'ex Ilva di Taranto e incendio dopo lo scoppio del tubo dell'altoforno, colonna di fumo nero

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Allarme all’ex Ilva di Taranto per un’esplosione all’altoforno. Un incendio è scoppiato in un’area dello stabilimento Acciaierie d’Italia, con un’imponente colonna di fumo nero che si è stagliata sulla città pugliese, visibile a chilometri di distanza. Il rogo non ha provocato feriti.

L’incendio all’ex Ilva

L’incendio è scoppiato nella mattinata di mercoledì 7 maggio nell’area dell’Altoforno 1 dello stabilimento Acciaierie d’Italia (ex Ilva) di Taranto.

Secondo quanto confermato da fonti sindacali, le fiamme potrebbero essersi sviluppate dallo scoppio di una tubiera. Sul posto i vigili dl fuoco per domare il rogo ed evacuare la zona.

L’allarme

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, l’incidente sarebbe stato provocato dalla rottura di una tubiera al campo di colata, in seguito alla quale è scattato subito l’allarme per l’evacuazione dell’area, prima che avvenisse l’esplosione.

Le fiamme hanno interessato anche un camion nella zona.

La nota di Acciaierie d’Italia

Sull’incidente Acciaierie d’Italia ha diffuso una nota, fornendo rassicurazioni sulle condizioni degli operatori: “Nella mattinata odierna, l’Altoforno n.1 dello stabilimento di Taranto era regolarmente in marcia quando, intorno alle ore 11.30, si è verificata un’emissione non controllata in atmosfera, causata da un’anomalia improvvisa a un elemento del sistema di raffreddamento dell’impianto – hanno spiegato dall’azienda – L’anomalia ha interessato la tubiera n.11, uno dei 27 ugelli deputati all’insufflaggio di vento caldo all’interno dell’altoforno. Da questo punto si è verificata la fuoriuscita di coke, che ha raggiunto il piano delle tubiere e l’area sottostante”.

“Nessun operatore è rimasto coinvolto nell’evento” è stato assicurato la società che ha comunicato di aver “prontamente informato gli enti competenti e avvierà tutti gli accertamenti necessari per ricostruire le cause dell’accaduto”.