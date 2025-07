Esplosione nel distributore di benzina a Roma, il racconto del sopravvissuto: "Uomo avvolto dalle fiamme"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Tra i racconti dei sopravvissuti all’esplosione nel distributore di benzina di via dei Gordiani a Roma c’è anche quello del maresciallo Assanti. Il carabiniere si trovava sul posto quando è avvenuta la seconda esplosione e ha raccontato di aver soccorso un uomo “avvolto dalle fiamme”. Si tratta dell’addetto alla sicurezza del distributore, ora in ospedale in gravi condizioni.

Esplosione nel distributore di benzina a Roma: il racconto choc

Tra i testimoni dell’esplosione avvenuta nella prima mattinata del 4 luglio in un distributore di benzina sito in via dei Gordiani a Roma, anche quelle provenienti dalle Forze dell’Ordine intervenute sul luogo della tragedia tra il primo e il secondo scoppio.

“Siamo stati sbalzati due volte durante le due grosse esplosioni”, ha raccontato all’ANSA il maresciallo Gregorio Assanti, della prima sezione nucleo radiomobile carabinieri di Roma, che si trovava sul luogo della tragedia nel momento in cui sono avvenuti i fatti.

ANSA

Alcuni mezzi sul posto dell’esplosione

“La prima volta, quando mi sono rialzato, le fiamme ci impedivano di vedere”.

Addetto alla sicurezza in gravi condizioni: “Era avvolto dalle fiamme”

Il racconto del maresciallo Assanti prosegue con ulteriori dettagli: “Sono riuscito a scorgere un uomo a fianco alla sua auto incendiata dopo la deflagrazione: era in terra con ustioni su tutto il corpo perché era stato avvolto dalle fiamme”. Si tratta dell’addetto alla sicurezza del distributore di benzina di Roma dove è avvenuta l’esplosione.

L’uomo di 67 anni, ha riportato il maresciallo, era “vigile ma sotto choc”. I soccorsi si sono rivelati subito difficoltosi: l’ambulanza con cui i sanitari avrebbero dovuto trasportarlo in ospedale ha infatti preso fuoco.

Provvidenziale l’intervento delle Forze dell’Ordine: “Non ci siamo persi d’animo, lo abbiamo caricato su una nostra pattuglia portando con noi anche un infermiere e abbiamo raggiunto l’ospedale. Poi siamo tornati per soccorrere anche le altre persone”.

Cos’è successo: la ricostruzione della vicenda

La testimonianza del maresciallo Assanti si aggiunge ai racconti choc dei residenti, che hanno parlato di un forte boato che è stato udito in tutta Roma: in tanti hanno pensato ad una bomba.

Stando alla ricostruzione della vicenda, la prima esplosione avvenuta presso il distributore di benzina di via dei Gordiani è stata originata da un camion che avrebbe urtato le condutture del gas.

La seconda esplosione, quella più violenta, ha coinvolto le Forze dell’Ordine intervenute per sul posto.