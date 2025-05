Estrae la pistola in un bar di Varese e parte un colpo, un uomo viene ferito: la dinamica della vicenda

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arrestato a Varese un pluripregiudicato di 44 anni. L’uomo è stato fermato per il ferimento accidentale di un cittadino marocchino. L’episodio è avvenuto l’8 maggio all’interno di un bar del centro città.

La dinamica dell’incidente

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, durante le prime ore della notte, la vittima si è presentata presso il Corpo di Guardia della Questura di Varese, dichiarando di essere stata ferita da un colpo di pistola. L’uomo mostrava una ferita alla gamba con evidenti fori di entrata e uscita di un proiettile. Gli agenti hanno immediatamente allertato il 118, che ha trasportato il ferito al pronto soccorso per le cure necessarie.

Le indagini e l’arresto

Il ferito ha raccontato che, mentre si trovava nel bar, ha notato due uomini di circa 40-50 anni discutere animatamente. Improvvisamente, uno dei due ha estratto una pistola e, sbattendola sul tavolo, ha fatto partire un colpo che lo ha colpito alla gamba. Dopo l’incidente, l’uomo si è recato in Questura per denunciare l’accaduto. Una pattuglia della Squadra Volante ha raggiunto il locale, dove il titolare ha consegnato un bossolo esploso agli agenti. Tuttavia, il proprietario del bar ha fornito una versione confusa e reticente dei fatti, riferendo di una lite tra un cittadino italiano e uno straniero, autore dello sparo, che si è poi dileguato a bordo di una BMW.

Conseguenze per il locale

Il personale della Volante ha sequestrato tutti gli elementi probatori rinvenuti sul posto, accertando che lo sparo aveva danneggiato un faretto e una sedia. Con l’aiuto della Polizia Locale, sono state acquisite le immagini della videosorveglianza, che mostravano la BMW fuggire dalla zona a fari spenti. Le indagini hanno permesso di identificare l’autore dello sparo, un cittadino italiano di 44 anni, pluripregiudicato, che è stato intercettato e arrestato per detenzione e porto di arma comune da sparo e indagato per lesioni colpose. Successivamente, è stato associato alla Casa Circondariale di Varese.

Provvedimenti del Questore

Alla luce dei fatti, il Questore Carlo Mazza ha ordinato la sospensione dell’attività del bar per 30 giorni, a causa della mancata collaborazione del titolare con le forze dell’ordine. Questo comportamento era già stato riscontrato in un precedente intervento di Polizia nel dicembre 2024, quando il titolare aveva ricevuto un provvedimento simile di sospensione della licenza per 10 giorni. Il provvedimento è stato emesso ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., per tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

