Ex presidente Sarkozy in carcere in Francia, la madre di Carla Bruni difende il genero: "Una vera bomba"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nelle scorse ore, in Francia, si sono aperte le porte del carcere per l’ex presidente Nicolas Sarkozy. La vicenda è stata commentata da sua suocera Marisa Borini, la madre di Carla Bruni. La donna ha definito “terribile” quel che sta accadendo al genero, spendendo per quest’ultimo parole di profonda stima e sentito apprezzamento.

Francia, l’ex presidente Sarkozy incarcerato. La suocera: “Sono traumatizzata”

“Terribile, veramente terribile”. Così Marisa Borini, intervistata dal quotidiano La Stampa, in riferimento all’incarcerazione di Nicolas Sarkozy nel penitenziario della Santé.

“Devo dire che sono molto traumatizzata“, ha aggiunto la donna, che ha descritto la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il genero come una questione “molto brutta e molto ingiusta”.

Getty Images Carla Bruni e la madre Marisa Borini

L’attrice e pianista 95enne ha dichiarato che “nella vita possono accadere cose buone, ma anche cattive”. Per Sarkozy continua a nutrire stima. E infatti ha sostenuto con convinzione che “è stato un presidente in gambissima”.

Borini ha visto il genero l’ultima volta “tre o quattro giorni fa”. Lo ha trovato combattivo e non rassegnato: “Lui è fortissimo, una vera bomba”.

La donna ha rivelato che l’ex presidente in prigione scriverà un libro. Poi altre parole di apprezzamento: “Ha una forza di carattere unica al mondo, nessuno può abbatterlo. Certo, questa volta è dura”.

La madre di Carla Bruni: “Sarkozy ha una famiglia straordinaria”

Prima di andare in carcere, Sarkozy è stato raggiunto fuori da casa da una folla di persone che gli ha espresso sostegno. Borini non si è stupita di tale fatto e ha affermato che il marito di sua figlia “è stato un bravo presidente, sicuramente migliore dei suoi due predecessori“.

Per la 95enne, l’ex presidente “ha lavorato bene e ha fatto molte cose buone e importanti per la Francia, per questo lo apprezzano in molti”. Ha inoltre sottolineato che Sarkozy può contare su “una famiglia straordinaria”.

“Ha dei figli molto affettuosi – ha aggiunto – gli vogliono bene e lo apprezzano. Anche il figliastro Aurélien (il figlio di Carla Bruni e del filosofo Raphaël Enthoven, ndr) gli è molto attaccato.

L’attacco a Emmanuel Macron: “Non lo apprezzo per niente”

Il presidente Emmanuel Macron ha ricevuto Sarkozy alcuni giorni prima dell’incarcerazione. Borini, per l’attuale inquilino dell’Eliseo, ha avuto parole dure: “Non me ne parli perché non lo apprezzo per niente come persona”.

Quando le è stato domandato di esprimersi sull’incarcerazione avvenuta nonostante la decisione di ricorrere in appello, la pianista ha spiegato di non volere entrare in alcuna polemica. “Non posso discutere di queste cose”, ha tagliato corto.