Fabrizio Corona a processo per bancarotta tira in ballo Fedez: "Sì, mia mamma fa la prestanome, come la sua"

Fabrizio Corona in tribunale per difendersi dall’accusa di bancarotta chiama in causa la madre di Fedez. L’ex paparazzo porta avanti la diatriba a distanza con il rapper scagliandosi contro il suo avvocato, Gabriele Minniti, in aula come legale rappresentante di parte civile di un creditore.

Il processo per bancarotta di Fabrizio Corona

Corona ha scontato tutte le pene definitive alle quali è stato condannato, ma rischia oggi un’ulteriore condanna per bancarotta relativamente a una sua ex società, la Fenice, e nello specifico riguardo la sua vecchia casa di via De Cristoforis, nella zona della movida milanese, che secondo l’accusa avrebbe intestato in modo fittizio a un collaboratore, per evitare che risultasse nel patrimonio della società.

“Vuole chiedere una condanna magari a 5 anni, perché ho pagato 5 milioni di tasse, di cui tre di interessi?” ha detto l’ex paparazzo al pm Luigi Luzi durante l’udienza a Milano, prima di andare all’attacco dell’avvocato Minniti.

Il riferimento alla madre di Fedez

“Noi non abbiamo debiti con nessuno, non abbiamo mai rubato niente a nessuno, anzi avevamo crediti che non ci sono stati pagati”, ha sostenuto Corona, assistito dai legali Ivano Chiesa e Cristina Morrone.

Nel corso della sua difesa, l’ex agente non ha perso occasione di dare spettacolo, rifiutandosi di rispondere alle domande dell’avvocato Minniti, se non per tirare in ballo il popolare assistito del legale e alla madre: “Sì mia mamma fa la prestanome, come quella di Fedez” è stata l’invettiva del fotografo, rincarando la dose con “vergognati, vi distruggiamo”, come riportato da Ansa.

Fonte foto: IPA

I genitori di Fedez, Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi

Chi è Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, la madre di Fedez

Fabrizio Corona ha fatto riferimento al ruolo di factotum nelle società dell’universo Fedez di Annamaria Berrinzaghi, madre e agente del rapper, nota appunto per la presenza costante dietro le attività del figlio.

Nata a Genova nel 1964 e nota con il soprannome di Tatiana, Berrinzaghi si è occupata di gestire la carriera e l’immagine del figlio sin da subito, curando i primi contratti e trovando collaborazioni con brand e accordi con le case discografiche a partire dall’esordio nella musica.

La madre di Fedez continua a tuttora ad amministrare gli affari del figlio, in quanto ad della Doom Entertainment, società comunicazione e influencer marketing del rapper e influenzer.