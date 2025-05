Garlasco, Fabrizio Corona incontra Andrea Sempio ma viene allontanato dai carabinieri: il video e l'annuncio

Dopo i blitz nel negozio di Montebello della Battaglia e gli inseguimenti in auto, Fabrizio Corona è riuscito ad incontrare Andrea Sempio. Il confronto, tuttavia, potrebbe non essere stato piacevole. L’ex paparazzo continua ad occuparsi del delitto di Chiara Poggi a Garlasco e in ultima battuta ha raggiunto l’abitazione dell’indagato a Voghera, dove però è stato allontanato dai carabinieri. Ciò che era nell’aria, quindi, è diventato una certezza: è in arrivo la seconda parte dello speciale di Falsissimo dedicato ai fatti di Garlasco.

Fabrizio Corona incontra Andrea Sempio

Nei giorni precedenti l’avvocata Angela Taccia, che difende Andrea Sempio insieme al collega Massimo Lovati, in un’intervista al Corriere della Sera ha dichiarato che il suo assistito sarebbe stato raggiunto da Fabrizio Corona nel negozio di Montebello della Battaglia (Pavia) dove lavora come commesso. L’arrivo dell’ex paparazzo avrebbe portato Andrea Sempio a chiedere l’intervento dei carabinieri.

Ancora, Taccia ha dichiarato che il volto di Falsissimo sarebbe arrivato addirittura a inseguirlo in auto fino alla sua abitazione. E a Voghera, dove vive Sempio, in effetti l’ex paparazzo è arrivato eccome. A documentarlo è lo stesso Corona in un filmato postato sui social.

Nel video si vede Fabrizio Corona di fronte al cancello dell’abitazione di Andrea Sempio. Quest’ultimo compare dalla parte interna, poi apre il cancello e fa per allontanarsi. L’ex paparazzo lo incalza: “Posso farti una sola domanda? Il senso di giustizia ci deve essere”. Poi Corona alza lo sguardo e domanda: “Che reato stiamo commettendo?“.

In quel momento, infatti, sono arrivati i carabinieri per allontanare l’ex paparazzo, che continua: “Che reato ho commesso?”. Poi il filmato si interrompe. In calce al filmato pubblicato leggiamo: “Come mai Andrea Sempio nel 2017 rilasciava interviste a tutti con tono spavaldo e aggressivo e oggi invece non parla più?”.

La seconda parte di Falsissimo su Garlasco

Dopo la prima parte pubblicata il 19 maggio, Fabrizio Corona ha continuato a condurre la sua personale inchiesta sul delitto di Garlasco. Nel primo episodio ha rivelato che – secondo le informazioni in suo possesso – Alberto Stasi sarebbe innocente e che i responsabili dell’omicidio di Chiara Poggi sarebbero almeno quattro: tra questi ci sarebbe Andrea Sempio, ma anche le gemelle Paola e Stefania Cappa.

Dopo la prima puntata, Corona ha incontrato Ermanno Cappa a Milano il 28 maggio e lo stesso giorno ha tentato di intervistare la figlia Stefania. Quindi ha annunciato il prossimo appuntamento sul caso Garlasco: lunedì 2 giugno alle ore 21, sul suo canale YouTube. Nell’annuncio ha rivelato che “figure interne alla famiglia Cappa” lo avrebbero “aiutato a ricostruire il vero movente dell’omicidio di Chiara Poggi”.

L’inseguimento di Stefania Cappa

Come anticipato, il 28 maggio Fabrizio Corona ha tentato di strappare una dichiarazione anche a Stefania Cappa, poco dopo l’incontro con il padre in piazza Gae Aulenti a Milano.

L’ex paparazzo ha documentato l’inseguimento in un video poi pubblicato sui suoi canali social. “Stefania! Non scappare!”, le ha gridato. Ricordiamo, a tal proposito, che Fabrizio Corona orbita intorno al delitto di Garlasco dal 2007, quando pochi giorni dopo il delitto raggiunse Garlasco con la sua Bentley per occuparsi proprio delle gemelle Cappa, salite alla ribalta delle cronache dopo quel fotomontaggio affisso dalle due ragazze sul cancello di via Pascoli 8, dove vivono i Poggi e dove si era consumato l’omicidio.

Il fotomontaggio, infatti, scatenò polemiche e sospetti sulle sorelle accusate, sia dall’opinione pubblica che da una parte della stampa, di essere a caccia di visibilità e di tradire un certo rapporto morboso con la cugina uccisa in casa il 13 agosto 2007.