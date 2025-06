Femminicidio - suicidio a Castelvetrano, Francesco Campagna uccide Maria Bonanno e si getta dal tetto

Probabile femminicidio – suicidio a Castelvetrano, in provincia di Trapani, dove una coppia è stata scoperta senza vita in casa. Francesco Campagna è stato trovato morto nel cortile, mentre il cadavere della moglie, Maria Bonanno, era sulle scale. Dalle prime ricostruzioni sembra che l’uomo abbia ucciso la donna con una chiave inglese, per poi lanciarsi dal tetto. La coppia aveva tre figlie, non risulterebbero denunce relative a eventuali violenze in famiglia.

Il ritrovamento a Castelvetrano

Il ritrovamento è avvenuto in una palazzina di due piani in via Quattro Aprile, non lontano dal centro del comune del Trapanese, nella mattina di venerdì 6 giugno.

Secondo le informazioni riportate da Repubblica, le vittime sono Francesco Campagna e Maria Bonanno, lei insegnante 50enne a Palermo e lui infermiere 55enne dell’ospedale Villa Sofia del capoluogo, genitori di tre figli.

Fonte foto: ANSA

I carabinieri sul luogo del ritrovamento della coppia, in una palazzina di due piani a Castelvetrano

L’ipotesi femminicidio-suicidio

L’allarme alle forze dell’ordine è stato lanciato da alcuni parenti della coppia. Arrivati sul posto i carabinieri hanno trovato la saracinesca del garage aperta, dalla quale sarebbero entrati ritrovando i corpi.

Stando alle prime informazioni riportate da LiveSicilia, la donna potrebbe essere stata colpita con un oggetto di ferro, probabilmente una grossa chiave inglese. Il marito si sarebbe lanciato dal tetto, finendo nel cortile interno.

Chi erano Francesco Campagna e Mary Bonanno

Francesco Campagna, secondo quanto riferito da AGI, lavorava come infermiere all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Maria Bonanno, invece, era assistente alla comunicazione in una scuola.

La coppia aveva tre figli.

Il dolore del sindaco

Giovanni Lentini, sindaco di Castelvetrano, citato da ANSA ha definito la vicenda “un dramma consumato nel silenzio delle mura domestiche, che provoca sgomento, tristezza e profonda riflessione”.

Il primo cittadino ha manifestato il suo cordoglio ai familiari coinvolti: “Di fronte a episodi così dolorosi, sentiamo forte il dovere di continuare a promuovere una cultura del rispetto, della cura e dell’ascolto, affinché nessuno si senta mai solo o abbandonato. Castelvetrano oggi si ferma, riflette e si stringe nel silenzio”.

Il commento dei colleghi di Campagna

Alcuni colleghi di Francesco Campagna, all’ospedale Villa Sofia di Palermo, ripresi da ANSA hanno dichiarato: “Non possiamo credere che sia avvenuto. La notizia è arrivata improvvisa in ospedale. Ancora non riusciamo a comprendere cosa sia successo. Francesco adorava la sua famiglia, la moglie e le tre figlie. È terribile come tutto possa finire in questo modo tragico”.