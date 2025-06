Michael Sinval Pereira fermato per il femminicidio di Sueli Leal Barbosa, morta nell'incendio a Milano

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Svolta nelle indagini sulla morte di Sueli Leal Barbosa, la 48enne brasiliana morta nell’incendio in viale Abruzzi a Milano, chiusa dentro casa. Il compagno, il connazionale 45enne Michael Sinval Pereira, era al bar mentre l’abitazione veniva distrutta dalle fiamme. L’uomo è stato fermato, ha dichiarato che potrebbe aver causato involontariamente il rogo: ma la dinamica e diversi elementi farebbero propendere per un femminicidio.

Michael Sinval Pereira al bar mentre la casa bruciava

Michael Sinval Pereira è stato visto bere una birra al Caffè degli artisti.

Secondo gli inquirenti, dopo aver appiccato l’incendio avrebbe chiuso la donna in casa, portandosi via l’unica chiave e di fatto imprigionando la compagna tra le fiamme.

La casa distrutta dalle fiamme

Rintracciato vicino al locale dalla polizia, l’uomo sarebbe stato portato in questura per essere interrogato – per ore – dalla pm Maura Ripamonti e dagli investigatori della Squadra mobile.

Ha negato di aver appiccato volutamente l’incendio, ma sarebbe stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza della zona: alcuni frame – riferisce ANSA – lo immortalerebbero mentre è uscito dal condominio dopo il rogo.

Nella serata di giovedì 5 giugno, infine, è arrivato il fermo.

Le accuse

Michael Sinval Pereira sarebbe stato accusato di:

omicidio aggravato

incendio doloso

Il capo reparto del Nucleo investigativo antincendio della direzione regionale Lombardia, Michele Giacalone, ha parlato di flashover, ossia di un incendio generalizzato che si propaga rapidamente.

Secondo lui, ripreso da ANSA, “la situazione è abbastanza chiara“, e riferendosi alla possibile origine dolosa del rogo “noi lo abbiamo già capito, ma non possiamo dirlo perché è tutto in mano alla magistratura”.

Il precedente della lite domestica

A marzo 2024 Sueli Leal Barbosa aveva chiamato la polizia durante una lite domestica.

Anche la sera del 4 giugno, poche ore prima dell’incendio, i vicini avrebbero sentito i due discutere in maniera veemente.

La casa in vendita e il matrimonio in programma

Michael Sinval Pereira ha riferito ai poliziotti che la coppia aveva dei progetti.

In primis, i due avrebbero deciso di vendere la casa – di proprietà della vittima – per trasferirsi in una più grande.

Inoltre, nei piani avrebbero avuto anche il matrimonio: una versione, questa, che però si scontra con le testimonianze di persone vicine alla donna, tra cui un’amica che da subito ha nutrito i sospetti verso l’uomo, definito “morboso, geloso, violento”.

Chi era Sueli Leal Barbosa

Sueli Leal Barbosa aveva 48 anni ed era un’operatrice socio-sanitaria all’Istituto dei tumori.

Dalla precedente relazione aveva avuto un figlio, che nella notte dell’incendio non era in casa: il ragazzino, di 10 anni, dormiva dal padre.

Chi è Michael Sinval Pereira

Michael Sinval Pereira viveva in viale Abruzzi a Milano con Sueli Leal Barbosa, sua connazionale: la coppia stava insieme da tre anni.

Il 45enne lavorava come imbianchino e, stando alla ricostruzione di Repubblica, pochi giorni fa aveva aperto la partita Iva.