Foto di un bambino mutilato a Gaza vince il World Press Photo 2025: è di Samar Abu Elouf per il New York Times

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il World Press Photo 2025 è stato assegnato alla foto di un bambino mutilato a Gaza, realizzata da Samar Abu Elouf per il New York Times. Lo scatto che si è assicurato il più prestigioso premio mondiale per il fotogiornalismo ritrae ​Mahmoud Ajjour, 9 anni, amputato di entrambe le braccia in seguito un attacco israeliano a Gaza nel marzo 2024.

Chi ha vinto il World Press Photo 2025

La giuria del World Press Photo, il più prestigioso concorso internazionale di fotogiornalismo, istituito nel 1955 ad Amsterdam dalla omonima fondazione, ha scelto come foto dell’anno uno scatto realizzato da Samar Abu Elouf per il New York Times. La fotografia ritrae Mahmoud Ajjour, un bambino mutilato in seguito a un attacco israeliano a Gaza.

Joumana El Zein Khoury, direttore esecutivo di World Press Photo, ha spiegato così la decisione: “Questa è una fotografia silenziosa che parla a voce alta. Racconta la storia di un ragazzo, ma anche di una guerra più ampia che avrà un impatto per generazioni”.

Fonte foto: Getty Images

La fotografa Samar Abu Elouf posa davanti allo scatto realizzato per il New York Times, che le è valso la vittoria al World Press Photo 2025.

Chi è il bambino mutilato protagonista della Foto dell’Anno

Il protagonista della Foto dell’Anno è Mahmoud Ajjour, un bambino di 9 anni amputato di entrambe le braccia a causa di un attacco israeliano a Gaza nel marzo del 2024.

Mahmoud è stato colpito mentre fuggiva assieme alla sua famiglia da un attacco israeliano. L’esplosione gli ha mozzato un braccio e mutilato l’altro. Successivamente, Mahmoud (con la sua famiglia) ha trovato rifugio e assistenza medica a Doha, in Qatar. Qui sta imparando a utilizzare i piedi per giocare sul telefono, scrivere e aprire le porte, ma sogna una protesi alle braccia.

L’autrice dello scatto premiato, Samar Abu Elouf, ha raccontato: “Una delle cose più difficili che la madre di Mahmoud mi ha riferito è stata che, quando lui si è reso conto per la prima volta di avere le braccia amputate, la prima frase che le ha detto è stata: ‘Come farò ad abbracciarti?‘”.

Chi è Samar Abu Elouf, vincitrice del World Press Photo 2025

Samar Abu Elouf è una fotografa freelance di Gaza che lavora per il New York Times dal 2021.

Nel 2018, è stata invitata alla Giornata internazionale della donna del 2018 per tenere un discorso alla conferenza TEDx Gaza, in cui ha condiviso le storie sulle donne a Gaza e gli effetti della guerra che ha documentato nel corso della sua carriera.

Nel dicembre 2023 è stata evacuata e vive anche lei a Doha, in Qatar.