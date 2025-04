Fuga contromano e schianto con un'auto "civetta" a Varese, con sé aveva 80 mila euro di droga: arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e un’indagine in stato di libertà il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Varese. Un cittadino straniero di 25 anni è stato arrestato per detenzione di cocaina e resistenza a pubblico ufficiale, mentre un minorenne di 17 anni è stato indagato in stato di libertà. L’operazione si è svolta nel tardo pomeriggio del 27 marzo nella zona di Besozzo e Gemonio, in seguito a segnalazioni su un veicolo sospetto.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato effettuato dalla Squadra Mobile di Varese grazie ai servizi di prevenzione e repressione dei reati predatori. Gli agenti hanno utilizzato autovetture “civetta” per monitorare la situazione. L’atteggiamento sospetto dei due soggetti ha spinto gli agenti a intervenire, intimando al conducente di fermarsi. Tuttavia, l’uomo ha tentato la fuga, attraversando un incrocio con il semaforo rosso.

La fuga e l’arresto

La fuga è terminata quando l’auto a noleggio è entrata in collisione con un’autovettura “civetta” in una stradina a fondo cieco. Durante il tentativo di fuga, i due hanno cercato di liberarsi delle prove, gettando un sacchetto contenente due involucri di cocaina del peso di 420 grammi. Questa quantità avrebbe potuto essere suddivisa in oltre 1000 dosi, per un valore di 80 mila euro di fondi illeciti.

Conseguenze legali

I due stranieri, nonostante la giovane età, hanno precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona. Dopo essere stati portati in Questura, il maggiorenne è stato arrestato e condotto in carcere per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il minore è stato deferito in stato di libertà.

Fonte foto: IPA