Fugge con 14 borse rubate in piazza Erbe a Verona, ladro inseguito dal nipote del commerciante

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino srilankese di 32 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per furto nel pomeriggio di ieri a Verona. L’uomo è stato colto in flagrante mentre fuggiva con numerose borsette rubate da una bancarella di piazza Erbe, inseguito dal nipote del commerciante derubato.

Intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti in borghese della Squadra Mobile, impegnati in servizi di prevenzione nel centro storico, hanno intercettato il ladro in fuga. L’uomo è stato fermato in via Cairoli dopo un inseguimento di alcune centinaia di metri, nonostante il tentativo di disfarsi delle 14 borse rubate, ciascuna del valore di 40 euro, per un totale di 560 euro.

Modalità del furto

Gli accertamenti immediati hanno rivelato che il cittadino straniero aveva approfittato di un momento di distrazione della commessa per sottrarre le borsette esposte, legate tra loro, e fuggire verso piazza Viviani, dove si trovavano gli agenti.

Conseguenze legali

Il trentaduenne, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per reati di varia natura, è stato portato presso gli Uffici di Lungadige Galtarossa. Su disposizione del Pubblico Ministero, ha atteso la celebrazione del rito direttissimo. Questa mattina, il giudice ha convalidato l’arresto. Si precisa che la responsabilità penale di ciascuno si considera accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.

Fonte foto: IPA