Gabriele Corsi rinuncia a Domenica In con Mara Venier, la nota delle Rai e le voci di tensione tra i due

Salta il progetto di conduzione ‘corale’ a Domenica In. Gabriele Corsi, a differenza di quanto annunciato nella presentazione dei palinsesti Rai pochi giorni fa, non affiancherà Mara Venier al timone della storica trasmissione dell’ammiraglia della tv di Stato. Attraverso un comunicato, la Rai ha reso noto che il presentatore ha rinunciato al ruolo.

“Gabriele Corsi rinuncia a Domenica In – si legge nella nota Rai -. La decisione è stata presa, di comune accordo, a seguito di alcune valutazioni che hanno reso “Domenica In” incompatibile con altri progetti dell’artista”.

La Direzione Intrattenimento Day Time Rai ha ringraziato Corsi “per quanto finora realizzato con il Servizio Pubblico e per la grande disponibilità umana e professionale”. Quindi “gli ribadisce il proprio apprezzamento e la volontà di costruire in futuro nuove occasioni di collaborazione”.

IPA Mara Venier

I dubbi sulla versione della Rai

La versione ufficiale fornita dalla Rai, secondo diversi esperti di retroscena televisivi, non torna. In effetti sembra poco probabile che Corsi, dopo essere stato annunciato ufficialmente, abbia deciso di prendere altri impegni professionali.

L’idea di confezionare una Domenica In ‘corale’ era nata con il fine di rinnovare il format. Lo ha spiegato pochi giorni fa Angelo Mellone, il direttore Intrattenimento Daytime: “La domenica va ripensata con un’offerta cronaca/intrattenimento, magari a segmenti”.

Seguendo tale impostazione, come riferito dal giornalista Davide Maggio, si era arrivati all’idea di organizzare il programma in tre blocchi autonomi con Mara Venier, Gabriele Corsi e Nek.

Subito però si è registrata una defezione: Nek avrebbe preferito accettare il ruolo di coach a The Voice, altra trasmissione di Rai Uno, smarcandosi da Domenica In (per il suo ingaggio nel talent condotto da Antonella Clerici manca l’ufficialità che dovrebbe però arrivare a breve).

Dopo il forfait di Nek, c’è stata la presentazione dei palinsesti Rai e l’annuncio del tandem Corsi-Venier a Domenica In. I tre erano rimasti due. Adesso i due sono rimasti uno. Con la rinuncia di Corsi al timone della trasmissione dovrebbe rimanere soltanto ‘Zia Mara‘, come nelle ultime edizioni.

Corsi e Venier “mostrarono tutto fuorché sintonia”

Davide Maggio sottolinea che alla presentazione dei palinsesti Corsi e Venier non si sono visti. I due sono successivamente apparsi in collegamento, ma separati, in una puntata de La Vita in Diretta.

“Mostrarono tutto fuorché sintonia”, ha sostenuto Maggio che ha lasciato intendere che i due conduttori non hanno trovato il giusto affiatamento ancor prima di iniziare.