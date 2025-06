Garlasco, cosa disse Stefania Cappa su Alberto Stasi subito dopo la morte di Chiara Poggi

Il nuovo filone di indagini sul delitto di Garlasco ha riportato al centro del dibattito pubblico alcuni dettagli relativi alle frequentazioni di Chiara Poggi. Per la sua uccisione, avvenuta il 13 agosto 2007, è stato condannato in via definitiva l’allora fidanzato Alberto Stasi. Negli ultimi mesi si sono riaccesi i riflettori anche su Stefania Cappa, cugina della vittima.

Omicidio Chiara Poggi, quando Stefania Cappa accusava i rom

Il programma Zona Bianca ha cercato di fare luce su alcuni punti del delitto di Garlasco. Tra i vari servizi proposti, è stata mandata in onda anche un’intervista di Stefania Cappa risalente al 2007. Fu realizzata a poche ore di distanza dalla morte della cugina.

Allora la giovane, parlando dell’uccisione di Chiara, si scagliava contro non meglio precisati rom, ipotizzando che fossero questi ultimi gli autori del delitto e dicendo di essere sicura che Alberto Stasi fosse innocente.

ANSA Alberto Stasi

“Penserei di più che sarebbe stata una banale rapina, avevano già subito dei furti. In tutte le zone periferiche di Garlasco è così, perché siamo pieni di rom”, dichiarava Stefania Cappa.

E ancora: “I carabinieri tentando di mandarli via inutilmente; è possibile anche che durante il giorno – alle 11 di mattino o alle 10 o a mezzogiorno, quello che fosse – un qualsiasi rom fosse andato lì a rubare, lei ha aperto la porta sbadatamente, si è accorta che non poteva più fare niente e ha reagito”.

Il rapporto tra le due cugine

La cugina della vittima passò poi a sostenere che con Chiara aveva un rapporto strettissimo. Si scoprì poi che in realtà pare che non fosse così legata alla parente come volle invece far credere.

“L’ultima volta l’ho vista sabato – proseguiva Stefania Cappa -, stava benissimo, ci vedevamo tutti i giorni. Eravamo d’accordo anche di vederci ieri pomeriggio alle 4, dopo la piscina, perché lei non amava prendere il sole. A me sì e dopo la piscina passavo a trovarla”.

“Domenica non ci siamo viste – riferiva sempre la cugina Cappa -. Ci siamo sentite telefonicamente. Io sono volontaria in ambulanza ed ero in turno. Doveva passare a salutarmi, ma non è passata perché io non ero in sede”.

Spazio poi a una descrizione più che positiva della vittima, definita una “persona solare, tranquilla, dolce, equilibrata” che “ci teneva a studiare e a raggiungere i suoi obbiettivi”.

“Alberto Stasi ha ucciso Chiara Poggi? Assolutamente no”

“Se è stato il fidanzato Alberto Stasi? Assolutamente no, erano innamoratissimi e legatissimi”, sostenne Stefania Cappa che aggiunse: “Aspettavano queste ferie per stare insieme. Avevano deciso di non andare in vacanza e di non prenotare perché i loro genitori non erano a casa e avevano le case a disposizione per stare insieme. Erano tranquillissimi e innamorati”.

Alberto Stasi, che si è sempre proclamato innocente, fu poi condannato in via definitiva a 16 anni di carcere.