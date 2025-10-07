Garlasco, i 7 oggetti più importanti sequestrati ad Andrea Sempio dal case del computer al libro di Tizzoni

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Durante le perquisizioni del 16 settembre, gli investigatori avrebbero rinvenuto 18 documenti potenzialmente utili alle indagini sul caso Garlasco. Secondo la trasmissione Ignoto X, tra i sette oggetti più rilevanti sequestrati ad Andrea Sempio figurano il case di un computer, alcuni appunti e il memoriale di Kolundra Cleo Stefanescu.

Garlasco, i 7 oggetti più importanti sequestrati ad Andrea Sempio

Un computer, un quadernino contenente appunti, due ricevute di prelievo contanti, la ricevuta di un bonifico da 6.349 euro in favore del generale Garofano, un libro di Gian Luigi Tizzoni, quattro fogli manoscritti, il memoriale di Kolundra Cleo Stefanescu: questi sono i 7 oggetti più importanti sequestrati ad Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco.

Lo ha riportato Ignoto X, la trasmissione di La7, nella puntata del 6 ottobre.

ANSA

La vittima, Chiara Poggi

Inoltre, è stato aggiunto che, tra gli oggetti sequestrati, ci sarebbe anche un appunto, al momento indecifrato, con scritto “1 (chiamate verso fisso Poggi)”.

Andrea Sempio avrebbe confermato che si tratta di uno scritto di suo pugno, senza però aggiungere altro.

Il mistero del computer sequestrato

Come ricordato da Ignoto X, uno degli elementi che fa maggiormente discutere è il case esterno di un computer, che durante le perquisizioni del 14 maggio non era stato trovato.

Andrea Sempio avrebbe affermato al Tribunale che si trattava di un computer fornito dal gestore telefonico per cui lavora, e che sarebbe stato consegnato dopo il 14 maggio.

In realtà, l’avvocata Angela Taccia ha successivamente parlato di un computer portatile, non di un pc con case esterno. Non è dunque chiaro se il computer sequestrato e il portatile citato dalla legale coincidano.

Gli appunti, il libro di Tizzoni e il memoriale di Kolundra Cleo Stefanescu

Tra gli oggetti sequestrati ad Andrea Sempio figurano inoltre diversi appunti sul caso Garlasco, sul quale l’indagato è già stato interrogato.

Sempio avrebbe risposto agli inquirenti di aver preso gli appunti traendoli da alcuni format YouTube da lui seguiti.

Infine, sono stati sequestrati all’indagato sia una copia di un libro di Gian Luigi Tizzoni, sia il memoriale del nipote di Flavius Savu, Kolundra Cleo Stefanescu.

L’avvocata Angela Taccia ha comunque fatto sapere che avrebbe fornito lei stessa la copia del memoriale, dopo averlo scaricato da internet.