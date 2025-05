Gary Lineker lascia la Bbc dopo il post antisemita, l'ex calciatore si dimette dopo "l'errore"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Gary Lineker lascia la conduzione di Match of the Day in seguito alle polemiche per aver ricondiviso un video pro-Palestina che criticava Israele. Il contenuto però aveva richiami all’iconografia nazista.

Lineker lascia la conduzione

Alla fine Gary Lineker lascia la conduzione del programma sportivo più famoso della televisione britannica. Nei giorni scorsi sono state raccolte più di 10.000 firme per chiedere l’allontanamento del conduttore. Il direttore generale della BBC, Tim Davie, ha confermato che la reputazione della BBC è responsabilità di tutti e che, quando qualcuno commette un errore, ne pagano tutti il prezzo.

Da qui la decisione. Lineker conduce Match of the Day dal 1999, ma la prossima settimana sarà l’ultima. L’allontanamento si ripercuote anche su futuri incarichi, come la conduzione della FA Cup 2025-2026 e della Coppa del Mondo 2026.

Fonte foto: ANSA In foto Gary Lineker

Non serve però la pressione da parte della BBC: sembra infatti che sia stato proprio il conduttore a proporre di farsi da parte per non trascinare l’ente televisivo in un’infinita battaglia. Inoltre, secondo alcune voci riportate dal Sun, Lineker stava già per lasciare la conduzione del programma.

Post antisemita

A scatenare la polemica è stato un post considerato antisemita. Secondo quanto è stato possibile visionare prima della rimozione, Lineker aveva pubblicato sui propri social un contenuto pro-Palestina.

Il problema però non era tanto il riferimento alla battaglia per la fine del genocidio in Palestina, quanto le critiche a Israele espresse attraverso immagini che avevano un richiamo alla Germania nazista. Sembra infatti che gli israeliani venissero descritti come ratti.

Richiamato su questo aspetto, il conduttore ha chiesto scusa non avendolo fatto con intenzione, forse non collegando il riferimento del ratto all’iconografia nazista. Ha immediatamente cancellato il post, ma le polemiche non si sono placate.

Una posizione scomoda

Lineker, in ogni caso, era un volto tanto noto quanto spesso sotto la lente di ingrandimento. Infatti è stato criticato per le sue posizioni progressiste e accusato dall’estrema destra britannica di occuparsi di questioni che non lo riguardano.

L’ex calciatore, però, era anche molto amato proprio per la sua coerenza e alle critiche rispondeva con concretezza, come quando accolse una famiglia di rifugiati in casa propria.

Per molti l’allontanamento di Lineker segna la fine di un’era, quella in cui la BBC si trovava in equilibrio. Ora invece il futuro sembra essere sottoposto a pressioni politiche. Il direttore dello sport ha già tracciato il futuro del programma, parlando di riduzione di stipendi, riprogrammazione e promozione di volti più vicini all’azienda.