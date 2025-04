Gela, nascondeva 19 chili di hashish in un garage: giovane arrestato dalla Polizia, trovata anche cocaina

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e di un ingente sequestro di droga il bilancio di un’operazione della Polizia a Gela. Un giovane incensurato è stato fermato giovedì 27 marzo in un garage di Via Bergamo, dove sono stati trovati 19 chili di hashish e 330 grammi di cocaina. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile e dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela.

Il ritrovamento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attenzione degli agenti è stata attirata da un giovane che si comportava in modo sospetto. Dopo essere entrato in un garage, ne è uscito con una pesante cassetta degli attrezzi chiusa con un lucchetto. Al rifiuto di mostrare il contenuto, è stato sottoposto a controllo e trovato in possesso delle chiavi della cassetta. All’interno, gli agenti hanno scoperto svariati panetti di hashish, ancora confezionati.

La perquisizione

La perquisizione è stata estesa all’interno del locale in uso al giovane, dove, su un soppalco, dietro delle vasche di accumulo dell’acqua, sono state trovate altre due cassette degli attrezzi. Anche queste erano riempite con panetti di hashish e pezzi di cocaina in pietra, ancora da suddividere in dosi per lo spaccio.

Il sequestro e l’arresto

A seguito delle attività di analisi e pesatura, la droga sequestrata è risultata pari a 19 chili di hashish e 330 grammi di cocaina, che avrebbero fruttato, una volta immessi sul mercato, introiti superiori ai 100 mila euro. L’arrestato è stato accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto al carcere di Gela a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il G.I.P. presso il Tribunale di Gela ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Le indagini

Le indagini sono in corso e la responsabilità dell’arrestato sarà accertata solo in seguito a sentenza definitiva, in virtù del principio di non colpevolezza.

