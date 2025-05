Genova, lite in affittacamere e fuga dalla finestra: scatta l’arresto per cocaina, in stanza soldi e dosi

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto e una denuncia il bilancio delle operazioni della Polizia di Stato a Genova nel weekend, in seguito a controlli per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Arresto in via Caffaro

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, sabato pomeriggio, un condomino di via Caffaro a Genova ha segnalato una lite violenta tra tre persone in un palazzo. Una donna è stata vista calarsi dalla finestra, inseguita da un uomo. Gli agenti, intervenuti prontamente, hanno rintracciato la coppia e scoperto che l’appartamento era adibito ad affittacamere. Il terzo soggetto, un 23enne albanese, è stato arrestato al suo rientro, dopo che nella sua stanza sono stati trovati 4 grammi di cocaina e 340 euro in contanti.

Denuncia in via Torti

Domenica pomeriggio, in via Torti, un 21enne del posto è stato fermato per un controllo di routine. Alla vista degli agenti, ha tentato la fuga, ma è stato bloccato dopo un inseguimento durante il quale un agente si è ferito. Il giovane, perquisito, aveva con sé 2800 euro in contanti e ha ammesso di aver gettato dosi di hashish durante la fuga. Nella sua abitazione sono stati trovati 3 etti di hashish e materiale da confezionamento. L’uomo è stato denunciato.

Sequestro del materiale

Il materiale rinvenuto sugli indagati è stato posto sotto sequestro. Resta valida la presunzione d’innocenza sino a sentenza definitiva.

Fonte foto: IPA