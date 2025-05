Giuseppe Marra trovato morto in casa, l'amica difende Lorenza Scarpante: "Non gli avrebbe mai fatto del male"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’allontanamento di Giuseppe Marra

Nel caso della morte di Giuseppe Marra, trovato senza vita il 27 maggio nel suo appartamento di Bologna, una testimonianza raccolta nel quartiere offre nuovi elementi sul clima familiare che precedeva l’omicidio.

La donna ha rivelato a "Pomeriggio Cinque"che tra Marra e la moglie Lorenza Scarpante, ora in carcere con l’accusa di omicidio aggravato, esisteva una situazione di conflitto.

"Il giorno prima ho visto passare lui di qua con una magliettina con dei pupazzetti tutti colorati, e un berrettino rosa" ha raccontato la testimone. "Che io sappia c’era un motivo di attrito, so che c’era stato un allontanamento".

I timori di Lorenza Scarpante

Secondo la vicina, nonostante tutto Lorenza sarebbe stata in apprensione per il marito. "Sua moglie mi chiedeva, mi mandava dei messaggi di tanto in tanto, ‘dai un occhio al negozio, vedi se c’è Beppe’ " ha spiegato. "Perché nonostante avessero litigato, lei era spaventata, aveva timore che, stando lui lì da solo, potesse accadergli qualcosa".

La donna ha anche riferito dell’episodio in cui Marra avrebbe avuto una violenta lite con i figli e la moglie, allontanandoli tutti e chiudendosi in sé stesso.

La lite con i figli

"So che c’era stata una litigata con i figli, nel senso che lui aveva dato di matto, aveva dato in escandescenze, aveva allontanato sia la Lorenza sia i figli" ha raccontato. "Era come se si volesse staccare totalmente, si è estraniato".

La donna continua però ad avere dubbi sulle responsabilità di Lorenza Scarpante. "Quando ho sentito questa cosa ho detto non può essere Lorenza".

"Lei voleva bene al Beppe" ha sostenuto. "Non può essere stato altro che in un momento di nessuna lucidità, perché scientemente Lorenza non avrebbe mai fatto male a Beppe".

"Credo che sia l’unica ragione per cui non lo ricorda nemmeno, era tanta e tale l’alterazione che non riesce nemmeno a ricordarlo" ha ipotizzato.