Guerra Iran - Israele, Katz minaccia Khamenei e sconvolge: "È come Hitler, non può continuare a vivere"

L’ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran, “non può continuare a esistere”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz. L’esponente del governo ha paragonato Khamenei a un “moderno Hitler“, colui che causò la morte di 6 milioni di ebrei nei campi di concentramento. Israele non fa mistero di puntare alla deposizione di Khamenei o alla sua eliminazione fisica.

Israel Katz: “Ali Khamenei come Adolf Hitler”

Israel Katz ha pronunciato il suo discorso durante una visita a Kolon, sobborgo di Tel Aviv colpito dai missili lanciati dall’Iran.

“Un dittatore come Khamenei che guida un Paese come l’Iran, e ha inciso sulla sua bandiera l’annientamento dello Stato di Israele – il terribile obiettivo di distruggere Israele – non può continuare a esistere“, ha dichiarato il ministro israeliano.

Israel Katz, ministro della Difesa di Israele

“Se avessimo dovuto mandare l’Idf nel bunker per catturare Hitler, l’odiatore di ebrei, al fine di sventare il suo piano di annientamento degli ebrei, lo avremmo fatto: avremmo mandato l’Idf e lo avremmo tirato fuori ed eliminato“, ha aggiunto.

Poi il parallelismo fra il capo dell’Iran e il capo dei nazisti: “E lo stesso vale per Khamenei, che vedo come un moderno Hitler“.

Katz dà del codardo a Khamenei

Katz ha reso noto di aver ordinato all’Idf, di concerto con il premier Benjamin Netanyahu, di “attaccare l’Iran con maggiore intensità”. Nel mirino “obiettivi strategici e governativi a Teheran per eliminare minacce e indebolire il regime degli ayatollah”.

“Il codardo dittatore iraniano si nasconde nelle profondità del bunker fortificato e spara colpi contro ospedali ed edifici residenziali in Israele: sono crimini di guerra della più grave specie e Khamenei sarà ritenuto responsabile dei suoi crimini“, ha scritto Katz su X.

Chi è Israel Katz?

Katz è un politico di lungo corso, da tempo alleato di Netanyahu. Dal 2003 ha ricoperto vari incarichi ministeriali, tra cui Agricoltura, Trasporti, Intelligence, Energia, Finanze e, per due volte, Affari esteri.

Katz è nato nel 1955 nella città di Ashkelon. Si arruolò nell’esercito nel 1973, prestando servizio come paracadutista per quattro anni. Dopo il congedo, studiò all’Università ebraica di Gerusalemme. Si candidò senza successo alla Knesset, il parlamento israeliano, nel 1992 e di nuovo nel 1996.

Riuscì a ottenere un seggio nel 1998, da allora ha fatto parte di diverse commissioni. Negli anni ha preso diverse decisioni in favore della comunità ultra-ortodossa israeliana e dei coloni dell’estrema destra, che invocano il pugno di ferro contro i palestinesi.