Il video di Chamila Wijesuriya ed Emanuele De Maria insieme al parco: le ultime immagini della donna in vita

Sono in corso le indagini sulla morte di Chamila Wijesuriya, la 50enne originaria dello Sri Lanka ritrovata senza vita in un laghetto del Parco Nord di Milano. C’è il sospetto che ad ucciderla sia stato Emanuele De Maria, il 35enne evaso dal carcere di Bollate che si è suicidato gettandosi dal Duomo di Milano. I due erano stati visti insieme, ripresi in video, poco prima della scomparsa della donna.

Chamila Wijesuriya ed Emanuele De Maria insieme al parco

Chamila Wijesuriya è stata ritrovata morta nella giornata di domenica 11 maggio all’interno del Parco Nord di Milano.

Le ricerche delle forze dell’ordine si erano concentrate in quella zona perché la donna era stata lì ripresa da una telecamera di sorveglianza venerdì 9 maggio, il giorno della scomparsa della donna.

Fonte foto: ANSA La polizia sul luogo del ritrovamento del cadavere della donna

Con lei c’era Emanuele De Maria, il 35enne evaso dal carcere di Bollate ricercato per aver accoltellato un collega.

Nel video – le ultime immagini della donna in vita – si vedono i due camminare vicini e inoltrarsi nel parco, attorno alle 15.15.

Le ultime ore di De Maria

De Maria è poi riapparso circa due ore dopo in viale Fulvio Testi, ripreso dalle telecamere della fermata della metropolitana Bignami.

L’uomo però era da solo, nessuna traccia della 50enne.

Nel primo pomeriggio di domenica 11 maggio il 35enne si è suicidato gettandosi dal terrazzo del Duomo.

Le indagini

In corso le indagini. C’è l’ipotesi che De Maria, condannato a 14 anni di carcere per un femminicidio commesso nel 2016, possa aver ucciso Chamila Wijesuriya venerdì al parco, per motivi ancora da chiarire.

Detenuto al carcere di Bollate, il 35enne poteva uscire per andare al lavoro all’hotel Berna, in zona stazione Centrale, dove lavorava anche la donna uccisa.

Sabato mattina l’uomo ha poi aggredito e accoltellato un altro collega, ferendolo in modo grave, per poi darsi alla fuga.