Incidente frontale sulla Statale a Vizzolo Predabissi tra furgone e tir, un morto e un ferito nello scontro

Un drammatico incidente frontale tra furgone e tir sulla statale 9 (Via Emilia) vicino a Vizzolo Predabissi, nel Milanese, è costato la vita a Nicolas Costa, 23enne morto nell’impatto. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre i conducenti dagli abitacoli: anche il camionista è rimasto ferito. Carabinieri e polizia locale indagano sulle cause del sinistro.

Vizzolo Predabissi, un morto e un ferito

Il tragico incidente frontale si è verificato nel pomeriggio di lunedì 24 novembre, sulle strade della periferia milanese, spezzando la vita di un giovane di 23 anni, Nicolas Costa.

Era lui alla guida di un furgone sulla statale 9 Via Emilia, nella zona di Vizzolo Predabissi. Le prime ricostruzioni indicano che poco dopo le 18 il mezzo si è scontrato frontalmente con un tir, con conseguenze fatali per l’autista.

L’incidente è avvenuto sulla via Emilia all’altezza di Vizzolo Predabissi, Milano

I soccorsi dopo l’incidente frontale

Secondo quanto evidenziato dai soccorritori, l’impatto è stato molto violento. Squadre dei vigili del fuoco provenienti da Lodi e Milano sono intervenute tempestivamente per estrarre i due conducenti dalle lamiere e mettere in sicurezza il tratto stradale.

Purtroppo, per Nicolas Costa non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118 hanno constatato il decesso sul posto a causa delle gravi ferite. Il conducente del mezzo pesante, invece, è rimasto ferito, ma non risulta in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente si sono presentati anche i carabinieri e la polizia locale, incaricati di ricostruire la dinamica e accertare le eventuali responsabilità.

Le indagini sono in corso per capire che cosa abbia causato il frontale: si valuta il possibile errore umano, un guasto o altri fattori.

Chi era la vittima

Il nome della vittima, Nicolas Costa, è emerso nelle ore successive sulle cronache locali. Il 23enne viveva nella zona e, secondo quanto riportato, si era messo al volante per ragioni personali.

I dati provvisori sugli incidenti nell’anno, da elaborazioni Aci-Istat e secondo i rapporti di Polizia Locale e Prefettura di Milano, pur indicando una lieve flessione nel numero totale, continuano a mostrare un’alta frequenza di sinistri gravi nell’area metropolitana di Milano.

Le principali criticità rimangono legate alla velocità eccessiva e alla guida distratta, con la categoria dei motociclisti che risulta essere la più vulnerabile. Nonostante gli sforzi per contrastare il fenomeno, sono l’elevata densità di traffico e il congestionamento a contribuire a mantenere alto il tasso di mortalità su gomma.