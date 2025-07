Italiani ad Alligator Alcatraz trasferiti all'Ice di Krome a Miami, la scelta dopo la pressione del consolato

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

I due italiani detenuti nella prigione per immigrati irregolari soprannominata “Alligator Alcatraz” in Florida, negli Usa, sono stati trasferiti. Fernando Eduardo Artese e Gaetano Cateno Mirabella Costa si trovano ora nel centro dell’Ice di Krome, a Miami, grazie alle pressioni del consolato italiano.

Il consolato italiano negli Stati Uniti è riuscito a far trasferire Fernando Eduardo Artese e Gaetano Cateno Mirabella Costa, i due italiani detenuti nella prigione per migranti irregolari Alligator Alcatraz, in un’altra struttura.

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, i due si troverebbero ora in un centro di Krome, a Miami, gestito dall’Ice, la contestata agenzia per il controllo dell’immigrazione che dall’inizio dell’amministrazione Trump sta arrestando centinaia di persone.

Il ministero degli Esteri ha confermato la notizia, rendendo anche noto che le famiglie dei due italiani sono state informate.

Cos’è Alligator Alcatraz

Alligator Alcatraz è una prigione per migranti irregolari costruita in un’ex area aeroportuale circondata da paludi in Florida. Buona parte dei detenuti è accusata di reati amministrativi, come documenti compilati in modo errato o procedure non portate a termine.

Nonostante questo, secondo le denunce degli ex detenuti, al suo interno i migranti vengono costantemente umiliati e trattati come criminali pericolosi, che hanno commesso crimini violenti.

Uno dei due cittadini italiani che erano imprigionati ad Alligator Alcatraz, Fernando Eduardo Artese, era stato arrestato per non essersi presentato in tribunale a un’udienza per una multa per guida senza patente.

Quando saranno scarcerati i due italiani

Il primo dei due cittadini italiani a essere rilasciato anche dal centro dell’Ice potrebbe essere Fernando Artese. L’uomo è in possesso di un passaporto italiano ma è nato a Buenos Aires, in Argentina, e vive negli Usa da 10 anni.

Più complicata la situazione di Mirabella Costa. Nato a Taormina, è stato processato per possesso illegale di farmaci, aggressione e violenza. Ha scontato sei mesi di carcere ed è poi stato consegnato all’Ice per l’espulsione.

Mirabella Costa dovrà quindi comparire davanti a un giudice, che dovrà valutare la gravità dei reati che ha commesso. La famiglia gli ha già messo a disposizione il denaro per un biglietto aereo verso l’Italia.