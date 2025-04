Jorge Bolaño morto a una festa in Colombia a 47 anni, l'ex calciatore del Parma aveva un problema al cuore

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

All’età di 47 anni si è improvvisamente spento l’ex calciatore Jorge Bolaño, centrocampista che in Italia ha vestito le maglie di Parma, Sampdoria, Lecce e Modena. Bolaño è morto mentre si trovava alla festa di compleanno di un parente a Cúcuta, in Colombia, quando è stato colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo.

Morto in Colombia Jorge Bolaño

Il calcio professionistico colombiano è in lutto. Nel pomeriggio di domenica 6 aprile 2025 è stata confermata la morte di Jorge Bolaño, uno dei centrocampisti più importanti nella storia del calcio del Paese sudamericano, che ha rappresentato la sua nazione anche a livello internazionale.

Stando a quanto riportato dai media locali, l’ex centrocampista, che ha passato diversi anni in serie A, è morto a Cúcuta, la sua città natale, in seguito a un infarto.

Fonte foto: ANSA Morto a 47 anni l’ex calciatore Jorge Bolaño, che ha giocato anche in Italia (nella foto in azione con la maglia del Parma)

La notizia è stata inizialmente diffusa dall’ex giocatore colombiano, nonché amico di Bolaño, William Fiorillo, che nel corso di una trasmissione radiofonica ha spiegato che Jorge è morto “nella città di Cúcuta, stavo festeggiando il compleanno di un parente. Stava ballando quando ha avuto un infarto. Sono riusciti a portarlo in clinica e a intubarlo, ma non c’è stato nulla che potessero fare”.

La carriera di Bolaño

Bolaño ha iniziato la sua carriera nel Club Deportivo Popular Atlético Junior de Barranquilla, noto anche come Atlético Junior o Junior Barranquilla, una società calcistica con sede nella città di Barranquilla.

Insieme a suo padre, Oscar Bolaño, e ad altri grandi giocatori, Jorge è considerato una leggenda del Junior, cluyb nel quale ha esordito ad appena 16 anni, e con il quale ha vinto poi due campionati, nel 1993 e nel 1995.

Le belle prestazioni del centrocampista colombiano attirarono poi le attenzioni di molti club europei. A spuntarla fu il Parma, all’epoca uno dei club del calcio italiano, che grazie anche alla presenza della stella colombiana Faustino Asprilla riuscì a convincere Bolaño.

Parma e la Serie A

Arrivato in Italia nel 1999, Bolaño non riuscì a convincere del tutto a Parma, e dopo tre stagioni in Emilia venne girato in prestito alla Sampdoria, nella speranza di giocare con più regolarità. Il giocatore subì però un grave infortunio, che lo costrinse a restare fuori gioco per l’intera stagione.

Tornato in forma, Bolaño ripartì da Lecce, per poi passare nuovamente da Parma e quindi chiudere la sua carriera italiana con due stagioni a Modena, dove diventerà un giocatore inamovibile nel centrocampo dei canarini.

Tornato in patria, Bolaño ha chiuso la carriera nel 2012 con il Cúcuta Deportivo, squadra della sua città, dove improvvisamente è morto a 47 anni.