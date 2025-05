La Finlandia teme la Russia, movimento di truppe al confine con il Paese entrato da poco nella Nato

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La Finlandia teme che la Russia, al termine della guerra in Ucraina, possa spostare le sue truppe al confine con il Paese scandinavo, entrato da poco nella Nato. I soldati finlandesi e americani hanno effettuato un test proprio alla luce della minaccia della nazione guidata da Vladimir Putin.

I movimenti di truppe della Russia al confine con la Finlandia

Secondo recenti immagini ricavate dal satellite, la Russia di Vladimir Putin starebbe rafforzando le basi e costruendo infrastrutture militari nei pressi del confine con la nazione scandinava.

Le immagini, di cui hanno dato conferma anche i funzionari della Nato, mostrano diverse file di nuove tende, nuovi magazzini predisposti per ospitare veicoli militari, lavori di ristrutturazione nei rifugi per aerei da combattimento e lavori in una base per elicotteri rimasta per lungo tempo per lo più inutilizzata e ricoperta di vegetazione.

Fronte caldo tra Russia e Finlandia.

Perché la Russia si sta muovendo verso il confine con la Finlandia

Stando ai funzionari della Nato, come riportato dal New York Times, i recenti movimenti di truppe russe al confine con la Finlandia non avrebbero nulla a che vedere con l’accumulo di soldati lungo il confine con l’Ucraina prima dell’invasione russa nel 2022. Per il momento la Russia, ancora impegnata sul fronte ucraino, ha pochissime truppe alla frontiera con la Finlandia e i finlandesi insistono che quella russa non sia per ora una minaccia significativa.

La Finlandia, però, è uno dei membri più recenti della Nato e quei 1330 chilometri di frontiera rappresentano quindi per Mosca la più lunga linea di contatto con l’Occidente. Stando agli analisti militari, potrebbe diventare un fronte caldo.

I funzionari della difesa in Finlandia prevedono che, se dovesse concludersi la fase ad alta intensità della guerra in Ucraina, Putin ridistribuirà migliaia di truppe al confine finlandese. Janne Kuusela, direttore della politica di difesa al ministero della Difesa finlandese, ha spiegato: “L’aumento della forza militare nelle aree a noi limitrofe avverrà dopo la cessazione dei combattimenti in Ucraina. Dobbiamo essere preparati a questo”.

Dal punto di vista di Mosca, la Russia deve rinforzare le sue difese in quell’area per proteggersi dall’espansione della Nato.

L’esercitazione di Finlandia e Usa

Le truppe di Finlandia e Stati Uniti d’America hanno recentemente sostenuto un’esercitazione di guerra in questa particolare regione, con centinaia di soldati impiegati nei boschi e i finlandesi che sfrecciavano tra gli alberi con gli sci da fondo.

L’obiettivo sarebbe proprio quello di prepararsi alla minaccia rappresentata dalla Russia.