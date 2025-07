Lettera della studentessa di Nardò dopo la Maturità, Chiara Vantaggiato risponde alle accuse di Marina Duca

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

La docente Chiara Vantaggiato ha risposto alla lettera polemica di Marina Duca, studentessa del liceo classico “Galileo Galilei” di Nardò. La maturanda salentina aveva pubblicato un testo, una sorta di sfogo, sottoscritto poi da altri studenti, indirizzato alla presidente della commissione d’esame, che è anche dirigente scolastica dell’istituto “Salvemini” di Alessano. Tra le accuse della giovane anche domande provocatorie durante l’orale della maturità che le avrebbero causato un forte senso di umiliazione.

Cosa ha scritto nella lettera la studentessa Marina Duca

La studentessa di Nardò Marina Duca si è diplomata con una votazione alta, quasi il massimo, 98/100. Nonostante la gratificazione del voto, come da lei stessa sottolineato, ha scelto di palesare in una lunga lettera il senso di frustrazione provato per non essersi potuta esprimere al meglio in particolare durante l’orale.

Chiara Vantaggiato è stata presidente di Commissione e secondo la ragazza ha “esautorato i membri della Commissione dal loro ruolo di docenti” intromettendosi durante le loro domande.

Facebook Profe Strambo La lettera scritta dalla studentessa di Nardò

Marina Duca ha sofferto anche la mancata possibilità di esporre al meglio la presentazione del progetto di alternanza scuola-lavoro che aveva stilato per l’occasione. La docente lo ha trattato, a suo dire, come se fosse carta straccia non prestando né attenzione né rispetto.

Le accuse più forti emerse nella lunga lettera della studentessa di Nardò, sottoscritta anche da altri studenti che avrebbero presenziato all’orale di maturità della ragazza, sono riguardo a domande ritenute provocatorie e tendenziose.

Le domande contestate della studentessa di Nardò

Marina Duca ha scritto nella lettera anche una delle domande che a suo dire sono state inopportune, soprattutto nella replica alla sua risposta. “Perché se le cose vanno male ci si lamenta sempre del Governo?” avrebbe chiesto la Presidente di Commissione all’orale di maturità e la ragazza ha replicato “Perché il Governo coordina la politica interna ed estera della Nazione”.

Sempre secondo la studentessa di Nardò la contestazione alla sua risposta è stata fatta unicamente per farla cadere in contraddizione. Il motivo di quanto scritto è anche un appello per non permettere che qualche studente più fragile e insicuro possa essere trattato in questo modo. Marina Duca scrive che desiderava esclusivamente un gesto di complicità o sorriso per sentirsi a suo agio, cosa che non è avvenuta.

Chiara Vantaggiato risponde a tutte le accuse della studentessa

Chiara Florinda Vantaggiato, prima in una lettera e poi in un’intervista al Corriere della Sera, ha voluto rispondere alle accuse che le ha rivolto Marina Duca. La docente è amareggiata per le parole della maturanda che non riflettono la realtà di quanto avvenuto ed è la prima volta in 40 anni di carriera che si trova di fronte ad una situazione del genere.

La Presidente di Commissione ha sottolineato che alcune osservazioni tecniche che ha fatto durante l’esame orale le ha fatte perché lei stessa ha insegnato diritto, l’intento era didattico non di certo quello di offendere o mancare di rispetto ad una ragazza.

Nessuna penalizzazione per Marina Duca, a dimostrarlo per Chiara Vantaggiato anche il voto finale ottenuto dalla ragazza, 98 su 100.

Il passaggio più interessante dell’intervista della docente riguarda la specifica sulle domande fatte alla studentessa di Nardò “Non sono state fatte a tranello, ma pensate per valorizzare le competenze acquisite”.

La polemica nasce praticamente in contemporanea ad un altro caso sull’esame di maturità diventato virale, la scelta di uno studente di non sostenere l’orale in segno di protesta.