Lite tra minorenni finisce nel sangue a Como, 16enne tira fuori un coltello e ferisce un amico al collo

Un 16enne è stato denunciato per possesso di armi e lesioni a Como dopo aver ferito un coetaneo con un coltello. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio nel parcheggio della stazione di Grandate, quando una lite tra adolescenti è degenerata.

Intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, verso le 12.40, una volante è stata inviata presso il parcheggio della stazione di Grandate in supporto al 118, a seguito della segnalazione di un ragazzo ferito dopo una lite. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato un 15enne in ambulanza, con una ferita da arma da taglio al collo.

Ricostruzione dell’accaduto

Gli agenti hanno raccolto informazioni dal ferito e dai suoi tre amici, tutti minorenni, ricostruendo la dinamica dei fatti. I quattro ragazzi, usciti da scuola, stavano scherzando colpendosi con i giubbotti. Durante il gioco, il 16enne denunciato ha colpito l’amico con un coltello che aveva in tasca, causandogli una ferita sanguinante.

Reazioni e conseguenze

Spaventati, i ragazzi hanno chiamato i soccorsi, portando all’intervento del 118 e della polizia. Il coltello incriminato è stato trovato in una siepe vicina, dove il 16enne lo aveva lanciato nel panico. Portato in Questura, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Milano per possesso di armi e lesioni.

Condizioni del ferito e dichiarazioni ufficiali

Le condizioni del 15enne ferito, trasportato in codice giallo all’ospedale di San Fermo della Battaglia, non sono state ritenute gravi. Dopo i punti di sutura, è stato ricoverato in osservazione. I tre ragazzi sono stati riaffidati ai genitori, mentre la Divisione Anticrimine valuta provvedimenti da sottoporre al Questore di Como. Il Questore Marco Calì ha dichiarato che continuerà a proporre misure preventive per arginare il fenomeno della crescente aggressività giovanile.

