Marianny Mayling Campos Justianiano morta dopo un'iniezione in un ambulatorio di Ravenna: disposta l'autopsia

Una tragedia ancora senza spiegazione ha colpito la comunità di Ravenna: Marianny Mayling Campos Justianiano, venezuelana di 44 anni, è morta a poche ore da un’iniezione cervicale, trattamento al quale da tempo la donna si sottoponeva per trattare dolori al collo. Le indagini sono in corso e si attendono i risultati dell’autopsia per comprendere cosa, effettivamente, sia successo.

Una donna originaria del Venezuela ma residente a Ravenna, Marianny Mayling Campos Justianiano, è morta tra il 29 e il 30 aprile dopo un’iniezione somministrata in contesto ambulatoriale.

L’iniezione cervicale che ha preceduto il decesso era una procedura che la donna conosceva bene.

Secondo quanto riportato da un’amica della 44enne, Rudi Rudina, le veniva somministrata ogni sei mesi per alleviare i dolori cervicali, probabilmente legati al lavoro fisicamente impegnativo: lavorava infatti nella ristorazione.

Cosa è successo nell’ambulatorio di Ravenna

Sono attualmente in corso le indagini per scoprire cosa realmente ha causato la morte di Marianny Mayling Campos Justianiano.

Stando alle ricostruzioni, l’iniezione le sarebbe stata somministrata in un ambulatorio di Ravenna, e nelle ore successive la 44enne avrebbe iniziato a sentirsi male. I sintomi si sono aggravati rapidamente, tanto da richiedere l’intervento dei soccorsi.

Dolore, stanchezza, forse difficoltà respiratorie: le prime avvisaglie non lasciavano presagire il peggio. Eppure, nelle ore successive i sanitari hanno assistito a un repentino peggioramento delle condizioni della donna.

La 44enne è stata trasferita in una clinica specializzata nella gestione delle crisi cardiache nel comprensorio lughese. Ma la situazione era ormai compromessa e i medici non sono riusciti a salvarle la vita.

Si attendono i risultati dell’autopsia

Le prime ipotesi parlavano di un possibile shock anafilattico come causa della morte di Marianny Mayling Campos Justianiano.

Tuttavia, l’amica Rudi Rudina ha espresso diversi dubbi. Come riportato da Il resto del Carlino, la donna ha ricordato che la 44enne si sottoponeva a quel tipo di iniezione ormai da anni.

“Al suo ragazzo hanno parlato di ictus: per me non c’entrano né quello né allergie. Mi auguro che se qualcuno ha sbagliato, si prenda le proprie responsabilità”, ha affermato Rudina.

La procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Si attendono ora i risultati dell’autopsia, già effettuata dal medico legale Matteo Tudini.