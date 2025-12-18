Mentana sbotta in diretta al Tg La7 per un problema con un servizio, "Ma c'è la regia? Complimenti a tutti"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Fuoriprogramma durante l’edizione del Tg La7 di mercoledì 17 dicembre condotta da Enrico Mentana: un problema con la messa in onda di un servizio ha scatenato la reazione a metà tra ironia e fastidio del direttore e conduttore del telegiornale, che ha detto: “Ma c’è la regia o è in sciopero?”.

Cosa è successo durante il Tg La7 di Enrico Mentana

Durante l’edizione di mercoledì 17 dicembre del telegiornale di La7, diretto e condotto da Enrico Mentana, c’è stato un problema con la messa in onda di un servizio giornalistico.

Il conduttore, al ritorno in studio, ha detto: “Se non avete sentito niente, non è un problema del vostro televisore. Ditemi regia se possiamo ripartire”. Dopo alcuni secondi di silenzio, Mentana ha poi sentenziato: “Un bellissimo momento di televisione“.

ANSA

Enrico Mentana

Il problema, però, non è stato risolto. Dopo un nuovo tentativo fallito di mandare in onda il servizio, lo stesso Mentana ha poi ripreso la parola: “Ah benissimo, complimenti a tutti!”.

Ancora Enrico Mentana: “Voi potete immaginare cosa sta succedendo di là”.

Sono seguiti altri secondi di silenzio, dopo i quali il conduttore ha provato a smorzare così la tensione: “Io posso stare qui una mezz’oretta, solo che poi c’è il programma dopo”.

Alla fine, infastidito, Mentana ha chiesto: “Scusate ma c’è una regia o è in sciopero?“.

Dopo queste parole, il servizio è partito regolarmente.

I commenti social al problema del Tg La7 e la reazione di Mentana

La reazione di Enrico Mentana al problema tecnico emerso durante la diretta del Tg La7 non è passata inosservata sui social, dove è stato ricondiviso il segmento video.

Diversi i commenti, tra chi ha sottolineato la pacatezza con cui il direttore ha gestito la situazione (“Ormai ha raggiunto un livello zen, non sbrocca più come una volta“) e chi, ironicamente, ha lanciato un parallelismo con i celebri sfoghi di Emilio Fede al telegiornale di Rete 4.

Nei giorni scorsi anche Massimo Giletti, durante la sua trasmissione Lo Stato Delle Cose, si era lasciato andare a uno sfogo rivolto ai tecnici presenti in studio dietro le quinte, diventato virale sui social.

Il precedente problema tecnico al Tg La7 di Mentana

Anche nel mese di novembre, Enrico Mentana aveva dovuto fare i conti in diretta con un inconveniente tecnico nel telegiornale da lui diretto su La7.

Lo scorso 14 novembre, l’edizione serale del Tg La7 era andata in onda in versione “daltonica” per un problema all’impianto d’illuminazione dello studio.

Mentana, in quell’occasione, aveva detto in diretta rivolto ai telespettatori: “Ci dobbiamo scusare, è stato un telegiornale daltonico da parte nostra perché si è rovinato l’apparato delle luci dello studio. Non sappiamo bene cosa sia successo. Abbiamo trasmesso, non solo per quello che avete visto, in condizioni di emergenza. Capita, si fa tutto in diretta e non tutto ci accompagna come dovrebbe. Non è colpa di nessuno, grazie per averci seguito”.