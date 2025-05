Milena Brandao attrice Netflix di Sintonia morta a 11 anni, aveva un tumore al cervello: "Urlava dal dolore"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta ad appena 11 anni Milena Brandao, giovanissima attrice brasiliana nota per la serie tv Netflix Sintonia. La bambina era ricoverata all’ospedale di San Paolo in Brasile in condizioni molto gravi a causa di un tumore al cervello che le era stato diagnosticato di recente.

Morta a 11 anni l’attrice Milena Brandao

È morta a San Paolo in Brasile la giovanissima attrice Milena Brandao, nota al pubblico per il suo ruolo nella serie Netflix Sintonia, non disponibile in Italia.



La baby attrice e modella brasiliana aveva appena 11 anni.

L'attrice brasiliana Milena Brandao aveva 11 anni

Secondo quanto riportano i media brasiliani, la bambina si è spenta lo scorso 2 maggio in ospedale, dove era stata ricoverata nei giorni scorsi per un tumore al cervello fulminante.

L’addio della madre

A dare notizia della morte di Milena Brandao è stata la madre Thays con un lungo post su Instagram.

“Il 2 maggio abbiamo perso la nostra bambina, ma sono sicura che sia tra le braccia del nostro Padre Onnipotente e in un posto meraviglioso dove giocare”, si legge a corredo di una foto che ritrae la ragazzina come un angelo.

“I ricordi che abbiamo trascorso insieme rimarranno impressi nella mia memoria e non dimenticherò mai la tua gioia che contagiava tutti intorno a te”, scrive la madre della bambina.

“Bambina mia, mi manca già non averti qui e so che mi mancherai ancora di più per i giorni a venire”.

“Sei stata luce nella nostra vita – conclude – e so che da lassù continuerai a vegliare su di noi e a illuminare le nostre vite. E ti amerò per sempre, e resterai per sempre nel mio cuore”.

Aveva un tumore al cervello

Secondo quanto emerso, i primi problemi di salute erano emersi lo scorso 24 aprile.

Milena Brandao si era sentita male, ma inizialmente i sintomi erano stati scambiati per quelli della febbre Dengue.

Era stata ricoverata in ospedale in Brasile e poi dimessa, ma pochi giorni dopo le sue condizioni sono peggiorate.

La madre ai media brasiliani ricorda quando la bambina è svenuta la prima volta in casa, in bagno: “Si è messa una mano sulla testa e ha urlato di dolore“.

Quindi il nuovo ricovero e la terribile diagnosi del tumore al cervello.